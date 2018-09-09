貼心！旅客受困關西機場 日航補貼每人2萬日圓

2018年09月09日 17:25 中時 王思慧

燕子颱風重創關西機場，不少旅客正愁著要怎麼返家，不過有台灣旅客在臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」中分享，為了要從東京成田機場回台，只好自費4千多新台幣買新幹線從關西到東京，選擇要搭日本航空返台，沒想到日航補貼每人2萬日圓（約新台幣5千5百元），讓網友直呼「揪感心」。

該網友在臉書上分享，自己日本航空的票要從關西改點由成田回，不便險是要重訂6個小時後的班機才有實支實付，不過因為只剩下10號以後的班機可以搭，等不了6個小時，只好自費買新幹線到東京。一路上問保險公司有沒有理賠，結論都是沒有。

網友說，不便險是取消改其他班機，要至少比原定的晚4至6個小時以上才有賠償，像自己的班機只有改比原定晚一個小時而已，只是要從大阪跑來東京，保險公司不願理賠。沒想到到成田機場check in後，日航竟然在check in結束出口，臨時設置一個桌子補貼新幹線交通費，直接補2萬日圓，讓網友直呼，「比台灣的保險公司還貼心」，這幾天來的疲憊瞬間都沒了。

該文一貼出，也有其他網友分享經驗，之前從關西搭日航要回台灣，因調度問題延飛，導致搭不到末班高鐵回台南，日航還來信告知表示要給予高鐵票的費用或其他住宿的費用，讓人備感窩心。甚至去電詢問母乳飛機上保存，也都熱切回應，甚至還主動請機場櫃檯來電告知如何處理母乳，怎麼入關等，讓網友覺得那次經驗很棒。

(中時 )