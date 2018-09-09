楊忠禮家族再捐2500萬元 鼓勵大馬青年就讀金大

2018年09月09日 17:27 中時 李金生

已故馬來西亞僑領楊忠禮的家族日前捐贈「馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館」馬幣310萬元（近台幣2500萬元），成立「丹斯里楊忠禮潘斯里陳開蓉協助雪蘭莪金門會館慈善基金」，以該基金的孳息嘉惠同鄉與教育金門籍子弟。其中一項即為獎勵馬國青年就讀金門大學，對象也擴及非金門籍的馬國學生，協助金門大學招收優秀的馬來西亞學子，往國際化目標再邁進一大步。

2017年10月辭世的大馬知名僑領、丹斯里拿督斯里楊忠禮，祖籍金門金寧鄉湖美東堡。他生前也擔任金門大學名譽校長，捐資興學貢獻卓著，一直為鄉親所深深感念。

「馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館」主席呂清便表示，馬幣310萬元慈善捐款是由楊忠禮夫人「雪蘭莪金門會館」永久名譽主席潘斯里陳開蓉親自委任他及署理主席李錫循、祕書長劉志山、副秘書長許晉福、福利組主任陳良吉、婦女組主任劉佩雲為基金的義務信託人。

該基金的孳息以年度的方式資助5個項目：1、贊助雪蘭莪金門會館會慶馬幣1萬元；2、贊助農曆新年期間施贈貧老活動馬幣5000元；3、獎助品學兼優中學畢業生升讀金門大學獎勵金，每年4人（金門籍2人、非金門籍2人），每人馬幣5000元；4、獎勵家境貧困而品學兼優的金門籍子弟就讀華文獨立中學，每年3人，每人馬幣3000元（一人限申請一次）；5、協助金門籍子弟攻讀碩士及博士學位，每年各1人，每人馬幣1萬元。

呂清便指出，楊忠禮生前熱愛雪蘭莪金門會館，並在會務發展上給予高度支持，從興建會館大廈、成立大學獎助學金、會慶活動、會員福利活動、2006年世界金門日、馬來西亞金門人紀念電影《落番》、八度空間電視台播放「籍寶箱」的拍攝，均不遺餘力協助，讓會務蒸蒸日上。

丹斯里楊忠禮原定在今年90大壽時，宣布以他和妻子潘斯里陳開蓉聯名為會館設立慈善福利基金，但哲人遠去未能從願，如今這個遺願由潘斯里陳開蓉代為實現。

金大校長陳建民對已故名譽校長楊忠禮及其家鄉深愛故鄉，表達誠摯敬意與謝意。他指出，金大目前有30餘名馬來西亞僑生，其中有5名雪蘭莪金門會館的子弟，會館原本就在每年12月會慶時，頒發馬幣5000元獎助學金給金門子弟的家長，如今再加上慈善基金的獎勵，相信可幫助金大招收更多優秀馬來西亞學子。

校方表示，雪蘭莪金門會館婦女組副主任許玉敏的女兒侯佳瑾，目前就讀金大企管系四年級，在學期間表現優異，上學期獲選赴北京科技大學交換學習半年，收穫滿滿。侯佳瑾並利用課餘擔任金門傳統音樂館的烏克麗麗樂團助教，各方面的傑出表現深獲肯定。

陳建民表示，金大非常重視國際化與東南亞新南向的發展，今年度特別成立國際處為學校一級單位，積極推展國際交流合作及國際學生招收培育，包含老師的國際學術產學合作、學生的海外學習交流、以及僑生、陸生、外籍生的培育，都是重點工作項目。

(中時 )