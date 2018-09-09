俄研發配備導彈地效飛行器 雷達無法偵測

2018年09月09日 17:36 中時電子報 盧伯華

俄羅斯地效飛行器

俄羅斯將於下一個十年的軍事發展計劃中研發可攜帶導彈的地效飛行器(Ground-effect vehicle)，在北方海域與裡海、黑海等執行巡邏，未來若有需要，可以攜帶大型油箱或中途加油，也能成為長程攻擊性武器。由於地效飛行器是貼地面或海面飛行，因此無法被雷達偵測，目前對敵方軍事情報系統來說還是一個難以克服的問題。

據衛星通訊社報導，俄工貿部長曼圖羅夫(Denis Manturov)指出，俄國防部目前在2027年國家武器裝備計劃框架內研發地效飛行器。該飛行器的特點為可以攜帶導彈。

他表示，地效飛行器將被用於保護北方海路以及在黑海和裡海進行巡邏。專家也指出，地效飛行器將成為有效的現代化武器，並且不會被敵方的雷達發現。

小型地效飛行器想像圖。（圖／衛星通訊社）

俄羅斯副總理鮑里索夫(Yury Borisov)曾對媒體表示，新研發的地效飛行器配備巡航導彈，希望能在2020年完成，這是俄國2027家武器研發計劃的一部分。

地效飛行器是一種利用翼地效應飛行的飛行器，結合了普通飛機與氣墊船兩者特點，是介乎於飛機與船舶之間的運輸工具。與普通飛機的不同之處是，這種飛行器主要在地效區飛行，也就是貼近地面、水面飛行，需要全時間利用翼地效應來運作。

俄軍曾研製出兩個型號的地效飛行器：「小鷹」軍事運輸機和載有巡航導彈的「鷂」級地效飛行器，但因缺少資金，在90年代期間這些項目被關閉。目前，唯一的地效飛行器樣本「鷂」已退役，被封存在裡海。

報導說，前蘇聯時期研製的地效飛行器在空氣抬升力作用下在距水面幾米處飛行，這種飛行物著實讓美國間諜機構感到恐懼。因為地效飛行器在荷載能力、高可靠性、運行速度、戰鬥性能方面都要強於飛行器和船舶，而且無需機場和昂貴的基礎設施。另外，其飛行高度低也是一個重要的優勢。它們不僅可以在必要的情況下實施安全著陸，而且敵方雷達也很難發現其蹤跡，在雷區也沒有被炸毀的風險。

(中時電子報)