環保工程師清除太平洋垃圾島 立志10年清完

史萊特發明的清理海上垃圾裝置，希望在10年間解決太平洋最大的垃圾島。(圖/海洋基金會)

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中時電子報

一群年輕的科學家和工程師團隊，在週六派出自己發明的補撈設備，準備對舊金山外海與東太平洋的漂浮塑膠垃圾進行清理，而他們最大的目標是有法國面積大的太平洋垃圾垃圾島，並雄心勃勃的希望在5年內清理掉一半的面積。

英國衛報(the guardian)報導，這個計畫是荷蘭發明家柏葉．史萊特(Boyan Slat)提出的，當他16歲時，在地中海練習潛水，卻發現海裡的塑膠垃圾比魚還要多，他就立志要清潔海洋，到他18歲(2013年)，他創立了海洋基金會(The Ocean Cleanup)，以實踐他的理想。為此招募了70名有志之士成為他的員工，開始著手設計如何既有效率，又兼顧環保的清除海洋垃圾裝置。

他在過去的五年中測試了273個模型和6個不同的原型，最後完成目前的設計 ，綽號「威爾森」(Wilson)的裝置，這個名字來自於影星湯姆漢克(Tom Hawk)於2000年著名的荒島求生電影「浩劫重生」(Castaway)當中的排球。

24歲的史萊特把清理海洋垃圾當成自己的事業。(圖/美聯社)

威爾森的主體是一套600公尺長的浮動篩網，由60個組件合成的C型管，水下的3公尺深的裙邊，以收集直徑1公分以上的塑膠廢物、廢棄的漁網等垃圾，它也會自由擺動，以波浪和風力驅動，預計每月將收集5噸塑膠垃圾。

整套系統在星期六出發，由船隻將系統拖出阿爾卡特拉斯島(Alcatraz)，並在金門大橋下方進入太平洋，準備捕撈垃圾。不過開始執行任務之前，它將在離舊金山外海463公里處，進行為期兩週的啟動測試，之後他們希望整套系統能在五年內去除，該地區50％的垃圾。

批評者擔心該系統可能對海洋生物構成威脅，比如樸茨茅斯大學（Bournemouth University）海洋生物學教授瑞克．史塔福特（Rick Stafford）表示：「可以從海洋中去除大量的大型塑膠固然很好，但我擔心海洋動物可能會被纏住，包括金槍魚可能會陷入碎片中。或者海龜也可能入網。」

他還對如何清洗設備，以及可能使用可能滲入海洋的有毒防污塗料表示擔憂。

不過多數人同意，要是顧慮清理垃圾造成的誤傷就不清理，那麼垃圾問題肯定無法解決。

(中時電子報)

文章來源：Scientists get ready to begin Great Pacific Garbage Patch cleanup

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