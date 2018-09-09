豪雨淹台北 丁守中三問柯文哲 雨水下水道維護不用心

2018年09月09日 17:42 中時電子報 綜合報導

昨天下午一場暴雨造成台北市161 處淹水，引發民怨。國民黨台北市長候選人丁守中今早在臉書「三問柯文哲」，質疑柯市府執政以來，雨水下水道維護與建設的基本功不足也不夠用心，體檢也不夠，他並要求柯文哲虛心檢討，是否在台北市雨水下水道系統維護管理出現問題？丁守中也承諾，當選市長後將立刻進行台北區域排水功能大體檢，讓所有市民都能安居樂業。

丁守中也強調，公路橋樑每年除了例行巡視外，每隔 5 年都要進行大體檢。顯然柯市府在雨水下水道系統維護管理方做得不夠，否則之前為什麼會發生類似107年鄭州路雨水下水道陷落情況？再不加強改善，難保不會發生類似高雄5000個因地下涵管線破洞，造成卡車陷落情形。

丁守中今早在臉書PO文做了以上表示。他對柯文哲的三問包括：

首先，為何市府105 年調查設計的雨水下水道要拖延2年，至107年才發包施工？甚至郝市府於102、103年調查設計之雨水下水道也拖延至106年發包，拖延近4年迄今仍未完工？是否因此導致歲修清淤補強不確實，造成市內淹水？

其次，台北市雨水下水道興建迄今已30多年時間，無疑將進入結構衰退期，應該進行整體健康檢查並系統大修，不能只依賴壞一段修一段的補破網工程。只要地下雨水下水道主動脈一旦堵塞，人孔蓋爆裂、水柱衝天也將到處可見，柯市府應公開說明水利處預算分配比例及金額。

第三、台北市雨水下水道鋼筋保護層厚度不足，特別是臨水面至少要 7.5cm，以往設計只有 5cm。請問柯市府有否針對2016年頒訂的防洪抗震的國家標準，配合進行雨水下水道檢查修補？

丁守中強調，台北做為三面環河四周靠堤防防洪的盆地地形，城市防洪排水與抽水站才是防洪主力，目前台北市防洪計畫，仰賴中央過去投資上千億資金，針對河川外水位逐步展現成效。所以面對昨天短延時強降雨，考驗重點就在於都市內能否透過雨水下水道幹線，將水排至基隆河、新店溪。

例如內湖區大溝溪排至基隆河，而此次基隆河水位並未上漲，足夠容納內湖區域排水。反而是基隆路變成路上基隆河，他表示，柯市府應虛心檢討，是否在台北市雨水下水道系統維護管理出現問題？

(中時電子報)