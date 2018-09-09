《中時晚間快報》雙北、基隆注意 氣象局發布超大豪雨特報

2018年09月09日 17:45 中時電子報 綜合報導

◎ 雙北、基隆注意 氣象局發布超大豪雨特報

中央氣象局今（9）日上午針對北部、東半部縣市發布豪雨特報，基隆市、新北市及台北市均有局部大豪雨及超大豪雨發生機率，氣象局表示，新北市土城、新店、深坑、坪林到福隆，以及東北角、宜蘭地區都須特別注意，超大豪雨24小時累積達500毫米以上，時雨量6、70毫米以上的短時強降雨仍有很高機率。

◎油價創46個月新高 汽柴油各漲1及2角

美國從嚴禁運伊朗石油引燃市場供應缺口預期心理，加上北半球夏天用油旺季延續，中油宣布明起國內汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元。調整後，92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.5元。

◎ 北韓建國70周年 縮小閱兵規模釋善意

北韓9日慶祝建國70周年，首都平壤舉行閱兵及群眾遊行慶祝。與過去強調軍事及核武力量不同的是，這次沒有展示洲際彈道飛彈或提及核武計畫，而是集中在發展經濟及改善民生議題。由於無核化談判陷入僵局、南韓總統文在寅訪朝在即，分析指北韓釋出善意而縮小閱兵規模，同時要向美國總統川普證明，北韓的確不再構成核威脅。

◎ 林俊傑被歌迷拱脫衣 向懷秋告白求援

林俊傑（JJ）時隔近5年，7、8日連續兩晚在吉隆坡開唱，他歌曲〈可惜沒如果〉MV男主角的懷秋，到場力挺他。昨晚演出現場粉絲不停向JJ高喊「老公」，自彈自唱環節更起哄要JJ脫外套，讓JJ措手不及趕緊轉移話題，調侃近來健身有成的懷秋。

(中時電子報)