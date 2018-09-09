兒陪跑通告 林姿佑開心賺錢

林姿佑穿睡衣上節目。（圖片提供：衛視中文台）

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林姿佑日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影，18歲小兒子王瀚謙也現身電視台，她表示，20歲的大兒子王瀚駿與18歲的小兒子王瀚謙平常住在學校，趁暑假期間回家，便會陪著她到電視台錄影，經常可在電視台化妝間、餐廳看到兄弟倆身影。

林姿佑透露，大兒子去年在義大利讀書，今年則到美國名校喬治華盛頓大學商學院就讀，趁暑假回台陪爸媽，也順便到勤益會計師事務所實習，平日她接通告忙，兒子貼心陪她去錄影，假日則是家庭日，一家四口去看電影、吃飯，吃完飯母子三人獨上健身房運動。

林姿佑透露，2個兒子從小感情就很好，大兒子大學就到義大利、美國讀書，很少在家，小兒子便貼心天天陪著她，小兒子在今年也上大學，平日在外住校，母子只有週末才會見到面，「看到我辛苦賺錢，所以才會想陪我到電視台錄影。」大兒子目前在美國讀書，至於畢業後是留在美國還是回台灣，她尊重小孩的決定，「畢竟年輕世代都希望自己去規劃，反正他也有很多實習工作，自己評估、考慮，若他想往商業發展，再給他意見與討論。」

慶幸2個小孩物慾都不高，像暑假期間帶他們去韓國、柬埔寨、義大利玩，也是搭經濟艙，雖然他們會說頭等、商務艙很棒，「但真的沒辦法，因為我們4個人坐經濟艙，可以省很多錢，省下來的錢可以拿去吃吃喝喝。」

(中時 )

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