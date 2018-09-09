台北》林濁水：小英危機處理釀更大危機 災害恐不只在台北！

民進黨3日主辦「百工百業挺改革大會–台北場」，蔡英文總統（左）為選情一直低迷的姚文智（右）加油打氣。(資料照片，鄧博仁攝)

友善列印
中時電子報

蔡英文總統、行政院長賴清德，3日為民進黨台北市長參選人姚文智造勢，但當蔡英文上台喊議員參選人起立接受歡呼時，居然只有1位參選人在場。民進黨前立委林濁水直言，真是慘得可以！小英的危機處理，終於造成更大的危機！

林濁水指出，民進黨在天龍國選到危機四伏，有兩大原因：一個是市長候選人不再禮讓台北市長柯文哲，另一個是北農總經理吳音寧危機。

林濁水點出，小英拿台灣價值嚇柯P，是總統危機處理的策略，叫柯乖一點，要選市長就不要垂涎2020的聲東擊西之計。不料因此點燃基層熊熊黑柯怒火，總統不敢擋，她的危機處理，終於造成更大的危機。

而為了解決北農總座吳音寧不適任的危機，總統下令全黨全力護吳，於是吳音寧的「標靶性」價值大大提高，當吳音寧的狀況愈來愈多，成了國民黨的提款機，小英的危機處理又創造了更大的危機。

林濁水在Yahoo論壇撰文指出，小英在禮不禮讓柯P上猶豫不決，對吳音寧事件卻又獨斷獨行。忽而猶豫不決，忽而獨斷獨行，這樣的決策，令人擔心災害恐怕不只會發生在台北選舉，若再進一步延燒到2020大選，民進黨就困窘萬分了。長期來說，對整個民進黨，尤其是國家，都是非常負面甚至危險的！

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

豪雨淹台北 丁守中三問柯文哲 雨… 高雄》韓國瑜：要帶新住民拚經濟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。