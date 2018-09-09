台北》林濁水：小英危機處理釀更大危機 災害恐不只在台北！

2018年09月09日 18:04 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統、行政院長賴清德，3日為民進黨台北市長參選人姚文智造勢，但當蔡英文上台喊議員參選人起立接受歡呼時，居然只有1位參選人在場。民進黨前立委林濁水直言，真是慘得可以！小英的危機處理，終於造成更大的危機！

林濁水指出，民進黨在天龍國選到危機四伏，有兩大原因：一個是市長候選人不再禮讓台北市長柯文哲，另一個是北農總經理吳音寧危機。

林濁水點出，小英拿台灣價值嚇柯P，是總統危機處理的策略，叫柯乖一點，要選市長就不要垂涎2020的聲東擊西之計。不料因此點燃基層熊熊黑柯怒火，總統不敢擋，她的危機處理，終於造成更大的危機。

而為了解決北農總座吳音寧不適任的危機，總統下令全黨全力護吳，於是吳音寧的「標靶性」價值大大提高，當吳音寧的狀況愈來愈多，成了國民黨的提款機，小英的危機處理又創造了更大的危機。

林濁水在Yahoo論壇撰文指出，小英在禮不禮讓柯P上猶豫不決，對吳音寧事件卻又獨斷獨行。忽而猶豫不決，忽而獨斷獨行，這樣的決策，令人擔心災害恐怕不只會發生在台北選舉，若再進一步延燒到2020大選，民進黨就困窘萬分了。長期來說，對整個民進黨，尤其是國家，都是非常負面甚至危險的！

(中時電子報)