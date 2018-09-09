吳宗憲盼給兒機會 鹿希派明年想攻蛋嘉賓是他

2018年09月09日 18:03 時報周刊 林彥君

鹿希派日前舉辦演唱會。(蘇蔓攝)

鹿希派緋聞女友「水兒」。(蘇蔓攝)

吳宗憲（憲哥）的兒子鹿希派日前因「炸北市府」引起軒然大波，他之後也舉辦個人演唱會「鹿希派對」一掃陰霾，當時緋聞女友「水兒」也到場力挺。此次事件並未影響到他在美國的學業，他9日發臉書表示，已回到美國波士頓伯克利音樂學院念第5學期，將在3個月內推新MV，也預告會有「鹿希派對的part 2」，憲哥表示：「明年他想要在小巨蛋開他的演唱會，然後邀請我當嘉賓，我說『你是不是說反了？』他說『禮尚往來』」。

鹿希派想在在畢業之前，繼續累積作品經驗，希望大家繼續用高標準審視他，他說：「打字太不酷了，剩下的在音樂裡說」，而他成立的「鹿希派工作室 MOST Music」已經上線，憲哥對此表示並不知情：「現在幾乎他的事情，我都是要經過媒體的報導才知道…我也來看看他到底有什麼作為？」

憲哥認為鹿希派在音樂領域蠻自負，「我覺得囂張是可以的，因為囂張是一種對自我藝術觀點的主觀表現」，他認為大家在事件後應給鹿希派機會，他希望兒子可以為華人的音樂，奉獻微薄的一點心力。憲哥表示，鹿希派現在正在承受兩個極端：憲哥的懲罰，與父親的愛，「他已經覺得很內疚了，是一個有才華的乖小孩，從這件事情應該也可以看得出來，我寵愛，但是絕對不溺愛」。

(時報周刊)