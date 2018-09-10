台中》拚選舉還要忙質詢 現任議員再累也要跑攤

台中市議員翁美春（左二）與競選三村里長的兒子陳家儒（左一）現身登山步道拜票，與支持者開心合影。（王文吉翻攝）

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台中市議員翁美春（左二）尋求連任，一早就到公老坪的北坑登山步道拜票，逐一向登山民眾請託。（王文吉翻攝）
市議員翁美春競選連任，文宣小物「吸水抹布」極為搶手。（王文吉攝）
再累也要跑攤！台中市議會正值開議期間，市議員除質詢外，也要拚選舉。（王文吉攝）
再累也要跑攤！台中市議會正值開議期間，市議員除質詢外，也要拚選舉。（王文吉攝）

台中市議員第四選區（豐原、后里）9人搶5席，參選人固票固到山上！市議員翁美春9日上午6點就到北坑登山步道拜票，除一一向登山民眾請託，並發送「吸水抹布」文宣小物，1個半小時共發出1千條。她說「我們這區的新人、老將競逐者眾，不能大意，必須步步為營！」

位於豐原公老坪山區的北坑步道為熱門登山路線，每到假日，登山客絡繹不絕。翁美春與競選三村里長的次子陳家儒，一早就在福德祠旁發送文宣品，並逐一向民眾握手致意，短短1個半小時，發完1千條「吸水抹布」文宣小物。

尋求連任的翁美春表示，最近仍是議會開議期間，除要質詢問政，還要拚選舉，蠟燭兩頭燒，絲毫不敢鬆懈，不得不早出晚歸，利用空餘時間拜票。她平日主攻菜市場掃街、家戶拜票或跑紅白帖，假日則卯足全勁，跑喜宴場。

翁美春拚選戰馬不停蹄，每天要出席的場合多到1張紙印不完。她說，最近中秋節快到了，烤肉活動、慶祝晚會特別多，中秋當晚已經排了10場，最高紀錄1天要跑20場。翁的助理及司機異口同聲說「跑攤真的比跑馬拉松還累！」

(中時 )

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