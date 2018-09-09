教育部課審大會 15日審社會領綱第二輪

2018年09月09日 18:21 中時 林志成

教育部今天召開課審大會，完成技術型高中機械群第二輪審議及餐旅群的第一輪審議。教育部表示，9月15日（周六）將進行社會領綱第二輪的審議，決定公民科課綱是否有必要用一堆問號及國中歷史是否要再減少份量。

教育部今天假國家教育研究院台北院區召開課審會審議大會107年第85、86次會議，由總召集人教育部長葉俊榮主持，出席委員人數分別為36、37人（全體委員共48人）。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，技術型高中有15個群科，到今天為止，已完成動力機械群、機械群的二輪審議，並完成餐旅群、商業與管理群、土木與建築群、化工群、電機電子群等的一輪審議。

戴淑芬說，在今天會議中，也完成15個群科領綱的一致性模組，每個群科領綱都要具有三個基本原則：

一、教師在教學上，因應學生的多元文化背景與特殊需求，提供支持性和差異化教學與輔導措施，並讓學生養成尊重性別、族群與特殊需求等之多元文化差異。

二、具備對工作職業安全及衛生知識的理解與實踐，探究職業倫理與環保的基礎素養，發展個人潛能，從而肯定自我價值，有效規劃生涯。

三、具備對專業與勞動法令規章及其相關議題的思辨與對話素養，培養公民意識與社會責任。

戴淑芬表示，9月15日將進行社會領綱的第二輪審議、9月16日則審自然領綱第二輪及技術型高中餐旅群科領綱。其中社會領綱第二輪，主要是審公民科課綱中的文字敘述是否有必要用一大堆問號及國中歷史課綱的份量是否應該再減少等。

戴淑芬表示，9月15日、16日一旦順利審完社會科領綱及自然科領綱，那國中小及普通高中的課綱可說都已審完，之後9月底前再將技術型高中專業群科等的課綱審完，所有12年國教課綱的審議就完成。

(中時 )