三義觀光崛起　慢城農食活動開跑

苗栗三義的國際慢城農食藝術節－百大客家農食上菜秀9日開幕，苗栗縣長徐耀昌（左四）和文觀局長林彥甫（左三）等人一同品嘗結合創意與道地口味的客家美食。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
紅瓦厝創意美食主廚李中瑜料理6道客家美食，讓遊客們無不食指大動、吃得津津有味，享受在地的客家風味。（何冠嫻攝）

苗栗縣的「國際慢城農食藝術節－百大客家農食上菜秀」9日在三義木雕博物館及勝興車站熱鬧展開，而慢城農食藝術節即日起至22日皆有多項系列活動，提供遊客享受兼具特色與在地的美食饗宴和慢城旅遊，讓各地遊客能沉浸於三義之美與客庄熱情。

慢城農食藝術節9日開幕式，以百大客家農食上菜秀打頭陣，陸續端出有著客家風味的6道美食和現場民眾共享，而品嘗過的遊客們無一不舉起大拇指，大讚美味。

苗栗縣長徐耀昌表示，客家飲食傳承至今已有十分豐富多樣的佳餚，盼能以產地餐桌的概念，將在地農食材料加入客家元素，變化出更多元及獨特的客家美食。徐耀昌強調，透過今年慢城農食藝術節的活動，期望遊客能放慢步調到三義旅遊、品嘗美食並享受人生。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，9日至22日於勝興車站與三義木雕館前廣場，還有「慢城生活節之慢城同樂繪」、「慢城農食展」、「慢食音樂饗宴」、「農食藝術節慢城市集」等多項活動，為遊客打造別具特色卻又富含在地風情的美食旅遊盛會。林彥甫也指出，目前三義舊山線的鐵道自行車數量已增至39輛，且預計年底會有100輛自行車，得以開放給更多民眾體驗。

(中時 )

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