高雄》韓國瑜：要帶新住民拚經濟、蓋觀光生態釣魚公園

2018年09月09日 18:30 中時 林雅惠

國民黨高雄市長參選人韓國瑜體驗釣蝦樂趣，強調未來若當選高雄市長，要參考日本在高雄市打造台灣第一座觀光生態釣魚公園。（林雅惠攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜9日走訪岡山區出席越南配偶的祈福法會及後備憲兵協會的釣蝦活動，韓國瑜歡迎新住民成為高雄一份子，他強調未來要帶領新住民拚經濟，讓大家過好日子，另要打造台灣第一座觀光生態釣魚公園，讓釣客在合法友善區域，滿足釣魚休閒的樂趣。

韓國瑜9日上午赴岡山參加「台灣之愛祈福音樂會及祈福法會」，與法會師父及越南籍外配共同祈福，並於會後發表新住民競選政見。韓國瑜表示，當選市長以後，高雄市政府將成立「新住民事務委員會」，設立單一窗口協助新住民解決生活、工作等各種問題，打造高雄市成為一個友善新住民的環境。

韓國瑜說，他若當選高雄市長，要帶領新住民一起拚經濟，提高他們的工作技能，增加工作機會，他強調，新住民嫁來台灣，大家都是一家人，彼此要相親相愛。

此外，韓國瑜表示，台灣四面環海，卻始終沒有建立一個對釣客非常友善的環境，台灣有100萬以上的釣客幾乎遊走在違法邊緣或不很友善的釣魚環境，未來他若當選高雄市長，將參考日本成功經營的14座釣魚公園，在高雄市成立全台灣第一座兼具環保、生態、釣魚、觀光、經濟的觀光生態釣魚公園。

(中時 )