狗兒子「比魯」 魏嘉賢參選登記必帶他

2018年09月10日 08:49 中時 許家寧

AAP4花蓮》翻爆旺寵物》2018.09.09花蓮▲花蓮市長魏嘉賢與妻女、愛犬「比魯」完成參選登記，相當幸福美滿。（許家寧攝）

喜歡動物的花蓮市長魏嘉賢夫婦，6年前撿到一隻流浪的臘腸犬「比魯」（BEER），剛開始比魯相當畏懼怕生，讓人心疼，在夫妻倆細心呵護下，終於讓比魯敞開心房，前年市長補選魏嘉賢帶著妻女及「毛小孩」完成參選登記，比魯可愛萌樣反成全場焦點。

6年前還是縣議員的魏嘉賢載著妻子吳韻晨上班途中，在光復鄉發現全身一隻髒兮兮小狗躲在路旁，模樣相當可憐，剛開始「比魯」相當怕人，一靠近就嚇得齜牙裂嘴、作勢咬人，夫妻經過3個多月照料，比魯才卸下心防，看到主人回來還會興奮得繞圈又跑又跳。

今年40歲的魏嘉賢，28歲就當選縣議員開啟從政之路，形象清新、問政認真，連任三屆議員未嘗敗績，6年前可愛的狗兒子到來後，大女兒YOYO先來報到，前年他轉戰花蓮市長，牽著妻女及愛犬完成登記參選，最後成功讓藍天再現，成為花蓮縣最年輕的鄉鎮市首長。

這次競選連任，魏嘉賢依然在妻女的陪同下前往花蓮市公所完成市長登記參選，不一樣的是，今年還多了一個4個月大的寶貝女兒MOMO，一家四口加上愛犬，相當幸福美滿，支持者也希望在比魯加持下繼續延續幸運，展現連任氣勢，狗年旺旺來。

魏嘉賢說，擔任議員時就結合社區愛狗志工團體，自掏腰包結紮流浪犬，透過植入晶片、疫苗施打暨原地放回，從源頭減少流浪犬貓產生，擔任市長後，市公所舉辦的唱秋音樂祭，現場也提供空間進行流浪犬貓認養，盼讓更多像比魯的浪貓和狗狗都能找到幸福的家。

(中時 )