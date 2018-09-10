狗兒子「比魯」 魏嘉賢參選登記必帶他

AAP4花蓮》翻爆旺寵物》2018.09.09花蓮▲花蓮市長魏嘉賢夫妻倆6年前飼養愛犬「比魯」後，2個寶貝女兒後來陸續報到。（許家寧攝）

友善列印
中時
AAP4花蓮》翻爆旺寵物》2018.09.09花蓮▲花蓮市長魏嘉賢與妻女、愛犬「比魯」完成參選登記，相當幸福美滿。（許家寧攝）

喜歡動物的花蓮市長魏嘉賢夫婦，6年前撿到一隻流浪的臘腸犬「比魯」（BEER），剛開始比魯相當畏懼怕生，讓人心疼，在夫妻倆細心呵護下，終於讓比魯敞開心房，前年市長補選魏嘉賢帶著妻女及「毛小孩」完成參選登記，比魯可愛萌樣反成全場焦點。

6年前還是縣議員的魏嘉賢載著妻子吳韻晨上班途中，在光復鄉發現全身一隻髒兮兮小狗躲在路旁，模樣相當可憐，剛開始「比魯」相當怕人，一靠近就嚇得齜牙裂嘴、作勢咬人，夫妻經過3個多月照料，比魯才卸下心防，看到主人回來還會興奮得繞圈又跑又跳。

今年40歲的魏嘉賢，28歲就當選縣議員開啟從政之路，形象清新、問政認真，連任三屆議員未嘗敗績，6年前可愛的狗兒子到來後，大女兒YOYO先來報到，前年他轉戰花蓮市長，牽著妻女及愛犬完成登記參選，最後成功讓藍天再現，成為花蓮縣最年輕的鄉鎮市首長。

這次競選連任，魏嘉賢依然在妻女的陪同下前往花蓮市公所完成市長登記參選，不一樣的是，今年還多了一個4個月大的寶貝女兒MOMO，一家四口加上愛犬，相當幸福美滿，支持者也希望在比魯加持下繼續延續幸運，展現連任氣勢，狗年旺旺來。

魏嘉賢說，擔任議員時就結合社區愛狗志工團體，自掏腰包結紮流浪犬，透過植入晶片、疫苗施打暨原地放回，從源頭減少流浪犬貓產生，擔任市長後，市公所舉辦的唱秋音樂祭，現場也提供空間進行流浪犬貓認養，盼讓更多像比魯的浪貓和狗狗都能找到幸福的家。

(中時 )

三義觀光崛起　慢城農食活動開跑 有問題亞培安素全數完成下架 共2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。