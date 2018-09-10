新竹》母雞帶小雞上電台憶起那些年

2018年09月10日 07:09 中時 陳育賢

民進黨新竹市長參選人林智堅（中），下屆除了自己要爭取連任，也希望發揮母雞帶小雞的效應，將6位新人送會市議會。（陳育賢翻攝）

人氣超高的民進黨新竹市長參選人林智堅，下屆除了自己要爭取連任，他更親點6位年輕新秀參選人，要母雞帶小雞全壘打送進市議會，近日小智也率領6新人上電台與聽眾分享參選祕辛，憶起他們的那些年，6新人更爆料在小智底下做事根本像「特種部隊」，苦的很啊，不過其中酸甜苦辣實讓人回味無窮。

此6位新人包括競選北區的劉康彥、賴稟豐，西區的陳建名，東區的曾文濤、鄭美娟，及香山區的陳雪慧，放眼望去6位新血中，最年輕的劉康彥是記者出身，離開媒體圈後轉戰新竹市政府，因能力受肯定，極短時間一路躍升到市長辦公室主任，這次毅然決然辭去高薪的主任職務投入選舉，最近在社群網站還可見到他追垃圾車拜票的身影，雖辛苦但絲毫不悔自己的決定。

前市長室主任賴稟豐擁有中央及地方民代助理經驗，過去長期在台北市議會及國會服務，2014年臨危受命協助林智堅在100天的時間勝選，堪稱是奇蹟的推手。

陳建名過去也是擔任市長室祕書，2008年大選他還在念清大就到竹市競選總部當工讀生，而後成為林智堅參選議員時第1位助理。

林智堅說，每次提到他名字，若總召柯建銘在旁邊就感覺「怪怪的」，這也「建銘」，那也「建名」，有次圍爐吃飯他擔心建名沒吃飽，脫口而出的說「建名」多吃一點啊，一旁的柯總召雖知道小智在說誰，但也打趣回說「好，我知道」，讓一桌人都笑翻。

正攻讀交大客家文化研究所的曾文濤，過去同樣出身市長室祕書，在地長達近40年，他分享說，2009年參選全台收入最高的關新里里長，因未選上才有機會到市府服務，由於東區鄰近竹科，非常多年輕父母在此成家立業，身為育有兩個小孩的爸爸，對於「三明治世代」壓力更能感同身受。

鄭美娟則是林智堅的同門師妹，兩人皆曾服務於柯建銘服務處。鄭美娟表示，在柯建銘委員身邊服務長達14年，共經歷7次選戰、3次總統大選，今年才代表參選東區市議員，她代表的是「新時代女力」精神，要在競爭激烈的東區殺出重圍、進軍議會。

行政經歷最完整是陳雪慧，社工背景出身的她，曾於國民黨籍立委徐中雄國會辦公室服務長達15年。她也爆料說，連國民黨組委會主委蘇俊賓當年都是由她面試的，還曾被時任立委的徐中雄詢問是否有意願參選台中市豐原區立委，但當時婉拒，轉推薦江啟臣，而有「沒有陳雪慧、就沒有江啟臣」一說。

(中時 )