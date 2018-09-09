雲林推動「青銀共融」青年人與銀髮族共同營造高齡友善城市

雲林縣政府推動「青銀共融」計畫，鼓勵青年人與銀髮族共創美好新世代。（張朝欣攝）

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雲林縣是全國老化第2高縣市，縣政府因此推動「青銀共融」計畫，鼓勵青年人關注銀髮議題，銀髮長者則將經驗傳給下一代，口湖鄉成龍社區長青食堂即提供1處農地，由銀髮長者教導青年志工種菜，青年志工則協助長者用餐，9日舉行成果發表會，希望將成功經驗傳給更多社區。

「青銀共融，志在樂行」雲林縣學生志工暑期社區服務成果發表會，9日在口湖鄉成龍社區發展協會登場，210名學生志工利用暑假期間參與各社區服務，先認識社區情況後，再到長青食堂、日間照顧中心、關懷據點擔任志工。

縣長李進勇表示，雲林縣人口老化嚴重，是名實相符的老人縣，雲林縣政府積極推動長照2.0服務，希望可以照顧更多長輩。為讓長輩能在地老化、樂齡活動，縣內20鄉鎮市已成立了社區照顧關懷據點、日間照顧中心及長青食堂。

學生志工與高齡志工們一起加入社區服務，建立青銀志工共同服務理念，藉此增進青年志工對長者的認識，培養懂老、敬老、愛老的觀念，並透過學生志工加入社區服務行列，讓青少年的熱情與愛傳遞給社區長輩們。

社會處長徐忠徹說，其中口湖鄉成龍社區辦理長青食堂，提供1處閒置農地，由在地社區居民與高齡志工帶領學生志工種菜，做為食堂的健康營養食材，學生志工們則在中午協助長者們用餐，「青銀共融」一起成功營造高齡友善城市。

(中時 )

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