太平麗園公園變大了！西側國產署荒地變綠地

太平麗園公園西側臨財政部國有財產署權屬之「麗園段1007地號」土地，在地方民代與里長爭取下，從荒蕪閒置地變成與公園銜接的綠地。（馮惠宜攝）

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太平麗園公園西側臨財政部國有財產署權屬之「麗園段1007地號」土地，在地方民代與里長爭取下，從荒蕪閒置地變成與公園銜接的綠地。（馮惠宜攝）

台中市太平區光華里辦公處9日上午舉辦「麗園段1007地號綠地」(太平區麗園公園、環太東路旁)揭牌活動，當地里長黃鐵騫用「入新厝」般的心情，邀請里民一起來揭牌、吃湯圓及菠蘿蜜，現場充滿著歡喜的氣氛。

太平麗園公園土地狹長，來回路徑長達1公里，東側臨長安東路為主要出入口，西側臨財政部國有財產署權屬之「麗園段1007地號」土地，卻是雜草叢生，一片荒蕪的閒置地，不僅與公園難以銜接，並形成地方髒亂點。

光華里長黃鐵騫自104年起爭取該地綠美化，期間透過立委何欣純協助取得其中850m2土地後，由太平區公所提報台中市政府環境保護局申請經費執行綠美化工程，並於107年8月完成綠地開闢。

何欣純表示，這塊綠地不斷的向財政部國有財產署爭取撥用，在市長林佳龍支持下使原本的髒亂點變身為點點綠意。太平區長陳小菲表示，這塊新綠地不但解決了公園邊的髒亂點，並成為環太東路與麗園公園間的連結帶，讓原本2.68公頃的麗園公園，在西側環太東路上，新增了一個清新的出入口。

光華里辦公處不僅認養了綠地後續的維護，里長黃鐵騫說，居民都很高興麗園公園多了一個出入口，進出公園變得更方便了！

(中時 )

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