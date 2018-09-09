想抱孫！ 老夫妻砸400萬取亡兒精製造繼承人

一對英國富豪取亡兒精子，進行體外受精，盼「人工培育」家族繼承人。(示意圖/shutterstock)

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中時電子報

重男輕女觀念不是只有東方社會才有，近期西方社會也傳出急抱金孫案例！英國一對富豪在痛失唯一愛子後，突發奇想，從亡兒身上取精，藉由體外受精，製造出家族下一代繼承人，不過這項做法卻在當地引起相當大的道德爭議，原因是取精並未事先徵得當事人同意，同時篩選受精卵性別在英國也是違法的。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這對英國富豪的26歲愛子四年前車禍身亡，醫療團隊在黃金72小時內取下精子並冷凍保存，在繞過當地各項法律規範後，將近一年後才在美國加州執行體外受精手術。

執行手術的施莫特醫生（Dr David Smotrich）表示，這是英國首起在精主死後擷取精子並進行人工授精的案例，過去僅見於印度、美國及澳洲。

施莫特醫生是體外人工受精領域中相當傑出的專家，他曾在1997年為美國一對同性伴侶進行試管嬰兒手術，也曾為一名單身英國男子培育三胞胎，他說精主亡故後取精是相當罕見的行為，過去他只有過五次擷取經驗。

前英國生育協會（British Fertility Society）主席艾倫‧帕希（Allan Pacey）表示，取精行為必須由合法醫療團隊，並且在取得當事人同意下才能執行，否則就是違法行為，如果未能事先獲得捐精者同意，則需會同有關單位及執法人員參與決策過程。

施莫特醫療團隊指出，這對英國夫婦相當渴望「人工培育」一名金孫來繼承家族事業及資產，他們相信逝去的愛子也會同意他們的決定。

據了解，這對夫妻對捐卵者及代理孕母的外型、教育程度等條件有相當堅持，希望找到與愛子理想對象條件相符的女子，最後由兩名美國女性雀屏中選。

兩夫妻金孫於2015年出生，據悉整體費用落在6-10萬英鎊，相當於新台幣240-400萬元。

(中時電子報)

文章來源：Wealthy British couple harvested the SPERM of their dead son, 26, to create a 'designer grandson' three days after he was killed in a motorcycle accident

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