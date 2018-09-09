心煩睡不著？試試香氣入眠法

2018年09月09日 18:55 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

無法停止思考、晚上翻來覆去睡不著，試試助眠精油，在香氣中甜美入睡。

香氣能讓心情放鬆、更易沉沉入睡。根據美國威斯康辛麥迪遜大學研究發現，人在焦慮時嗅覺特別敏感，像廚房有東西燒焦了，鼻腔聞到燒焦味，是身體第一個反應緊張危險的器官。睡前利用嗅覺放鬆白天緊繃神經，可改善失眠狀況。

薰香：薰衣草+甜馬鬱蘭各幾滴

淺眠、難以入睡、心情無法放鬆，試試滴幾滴薰衣草+甜馬郁蘭在薰香瓶中。日本芳療環境協會(AEAJ)認證芳療師中条春野在《給全家人的芳香療法入門》提到，香氛能引導自然睡眠，薰衣草能放鬆心情，甜馬鬱蘭則是古埃及時代愛用的藥草，可改善手腳冰冷、調節自律神經，使人溫暖平靜，睡得更好。她建議睡前可點薰香燈，跟家人、伴侶聊聊今天發生的事，這樣的幸福可以助人安穩入睡。

泡澡、泡腳及按摩：真正薰衣草、岩蘭草、苦橙葉各1滴

全真中醫醫療體系總院診褚柏菁是德國萊因TUV精油療法康復理療師，她把中醫陰陽及經絡概念融入精油配方，創立中醫芳療理論，將50種常用精油分成自信、愉悅、舒緩、穩定、清靜、安適、理智、振奮、力量、激勵、積極、溫暖及自信12類別，她認為精油在安定情緒的效果不錯，像真正薰衣草作用心包經，有鎮靜、撫慰作用；岩蘭草會使人產生安定、踏實感，可深度放鬆，減輕焦慮進入深度睡眠；苦橙葉入心經，可以平衡情緒，安撫憤怒、恐慌及憂鬱。

除了可各取一滴泡腳、泡澡外，也可滴在手上、兩手混合，深呼吸嗅聞5~6次。

冥想深呼吸：雪松、快樂鼠尾草

如果你經常擔心這、擔心那，操煩到睡不著覺，幾滴雪松有助掃除焦慮不安。

雪松能緩和緊張不安，寧靜心神，自古常用來作為寺院的薰香，常用於冥想及瑜珈。美國芳療師蓋勒曼(Hope Gillerman) 在《預防》雜誌中建議，可在睡前將幾滴雪松滴在胸口，練習簡單的靜坐冥想:閉上眼睛，坐直，把手輕鬆放在膝蓋上，然後慢慢地深呼吸、數息，當你忘記數到幾，重新數算一遍，直到覺得壓力消失。

快樂鼠尾草獨特的甜香有助平衡女性荷爾蒙、緩解焦慮，睡前可將它滴幾滴在手帕或衛生紙中，把燈關掉，做10~15次深呼吸嗅聞，然後把它放在夜燈旁，伴你甜甜入夢。

(中時電子報)