新北》給魚也要給釣竿 李婉鈺關懷弱勢還要提高青年就業率

無黨籍新北市議員李婉鈺（前排左六）主打青年與弱勢政策，登記參選當天還找了一群青年首投族陪同造勢。（吳岳修翻攝）

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吳岳修

無黨籍新北市議員李婉鈺積極爭取連任，主打關懷弱勢與青年政策，日前媒合三重雲林同鄉會等公益團體，聯合捐贈8千斤平安米給新北市實物銀行，她強調自己出身雲林貧苦家庭，有能力就該回饋社會，連任後除繼續推動愛心捐贈，也要朝提高新北市青年就業率、提供更多青年住宅減輕負擔，「給青年朋友魚也要給釣竿」。

無黨籍新北市議員李婉鈺積極投入選戰，近來主打關懷弱勢及發展經濟、提高就業率及社會青年住宅政見，日前媒合三重力行聖賢宮、聖賢功德會與三重雲林同鄉會等公益團體，共同捐贈8千斤白米給新北市實物銀行，新北副市長呂衛青代表受贈，將轉送新北市29區中低收入戶及弱勢家庭。

呂衛青致詞時感謝李婉鈺、力行聖賢宮及雲林同鄉會的義舉，年年都捐贈中元普渡白米供品，2016年捐贈5千斤、2017年捐贈6千斤，今年更擴大捐贈到8千斤，3年總計捐贈1萬9千斤白米，給予弱勢家庭最實際的幫助。

李婉鈺說，這是她第8年連續媒合愛心物資捐贈活動，雲林有不少窮困子弟到台北打拼謀生活，她自己也是出身雲林中下階層，她跟三重雲林同鄉會的鄉親都有共識，秉持「有能力就該回饋社會」原則，尤其現在大環境經濟低迷，這些白米可以減輕弱勢家庭一些負擔，她希望能藉此拋磚引玉，號召更多有能力、有愛心的人站出來回饋社會。

李婉鈺婉鈺登記參選當天找了一群青年首投族陪同，她說新北市有4百萬人口，30歲以下青年失業率已創下六都及全國最低，但整體經濟仍顯疲弱，讓弱勢家庭及青年朋友生活負擔吃重，未來連任後不僅要持續推動愛心物資捐贈，還要朝提高新北市青年就業率、增加就業機會及增加青年社會住宅方向努力，「給魚也要給釣竿」。

「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」，李婉鈺感嘆表示，經濟壓力與社會疏離讓年輕人對政治冷感，她希望能將代表台灣的番薯精神告訴年輕朋友，台灣自由、民主得來不易，政治與生活息息相關，如果年輕一代不關心，只會讓別人來控制自己的生活，「每個人都要跳出來投票，才是對自己與未來負責」。

(中時 )

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