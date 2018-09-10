愛倫烘焙坊月餅遠近馳名 冠軍綠豆椪搶手

2018年09月10日 08:50 旺報 林瑞益

愛倫手工烘焙老闆黃昌裕為人低調、實在。（林瑞益攝）

愛倫手工烘焙全年無休，圖為高雄大社中山旗艦店。（林瑞益攝）

愛倫手工烘焙坊製作的月餅遠近馳名，老闆黃昌裕說，月餅要好吃，他多年來堅持真材實料，且愛倫的月餅是手工製作，並不斷研發新產品，這就是老店歷久彌新的秘訣。許多客人都是老主顧，吃過愛倫的月餅後，就回不去了。

54歲的黃昌裕為人低調，他近年來因為世界盃麵包大賽冠軍得主吳寶春而受到媒體青睞，他不諱言地說，兩人在多年前曾經共事過，曾經教導過吳寶春。黃昌裕早年在台北奮鬥，後來到高雄開店，目前擁有3家店面。他近年來大多將生意交給年輕人去打理，平日多從事慈濟工作。

他透露，成功的祕訣就是苦幹實幹，他年輕時從學徒做起，曾經7年沒有休過1天假。他做生意很成功，知道許多麵包師傅開店，其辛苦所得都被高昂的店租與人事成本給吞食，因此，他的理念是存夠錢再買店面，腳踏實地。經過30年的耕耘，開拓出烘焙王國。

對於月餅，他表示，好吃的月餅在於食材新鮮，手工製作。店裡多年來嘗試多款口味的月餅，以綠豆椪來說，該店推出「茶蜜蕉香綠豆椪」，讓香氣與味道互相融合，展現層次感，這產品於2016年獲得高雄綠豆椪烘焙大賽創意組金質獎。

月餅能賣的時間不長，黃昌裕說，該店會控管月餅的數量，視訂單與客人的購買程度烘焙各式月餅，在鄰近中秋節時會出現「搶市」的情形，若民眾的買氣佳，會在之後的日子每天烘焙月餅推出，直到中秋節為止。但綠豆椪、蛋黃酥等就不受節令限制，平常也會推出。

▲店名：愛倫手感烘焙

▲中山店地址：高雄市大社區中山路223-1號

▲電話：大社店（07）355-7717

▲價格：冠軍綠豆椪70元／單顆

▲營業時間：上午10時至晚間10時，全年無休

(旺報 )