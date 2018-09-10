是西瓜還是月餅？可愛到連嫦娥也想吃

2018年09月10日 08:51 中時 吳岳修

格麥蛋糕麵包店位於新北市土城區延吉街234號。（吳岳修攝）

新北市土城區格麥蛋糕麵包店的「西瓜月餅」，口味與造型別出心裁，外型小巧精緻宛如縮小版的西瓜，可愛到讓人捨不得咬下，獨特抹茶外皮、紅麴（紅西瓜）與薑黃（小玉西瓜）牛奶內餡，吃進嘴裡清爽獨特，還兼顧養生功效，中秋節快到了，如果吃膩了傳統式月餅，今年不妨來試試西瓜月餅。

中秋節是盛夏重要節日，夏天代表性水果就是西瓜，說到西瓜總會給人清涼、爽口、甜美的感覺，老闆構思獨創出大紅西瓜和小玉西瓜造型的西瓜酥，小巧可愛又特殊的外表，讓人看了有種療癒愉快的感覺，不管是大人小孩都喜愛，自用送禮兩相宜。

店家對製作西瓜酥的選材與程序都極為講究，只選用進口奶油製作，大紅西瓜餡料加入樹林特產的養生紅麴，製成紅麴牛奶內餡，小玉西瓜的黃肉餡則是混入薑黃和帕馬森起士粉，西瓜餅皮則是以進口抹茶粉製成，再用棉線沾上竹炭粉印成西瓜條紋，並以黑芝麻點綴成西瓜仔，皮與內餡間的白肉部分則是低糖白豆沙，造型維妙維肖。

店家表示，西瓜酥的製作工法相當複雜，從零到有至少要經過12道手續，成品皮酥餡香，加上顧及現代人不愛吃太甜，製作時已適時將糖度減半，要讓人吃起來口感清爽不甜膩。

格麥蛋糕獨創的西瓜酥月餅，外形小巧討喜，口味獨特，推出後廣受好評，2016年還獲衛生福利部選為全國健康烘焙大賽第一名金健獎，同時也獲得民眾票選為新北市十大伴手禮第一名。

(中時 )