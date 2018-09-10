長青食堂暨巷弄長照站揭牌 蚵寮偏鄉長者有福了

預發》圖說：長青食堂與巷弄長照站揭牌，蚵寮偏鄉長者有福了。（張朝欣攝）

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口湖鄉蚵寮社區舉辦「長青食堂暨長照2.0巷弄長照站」揭牌活動，縣長李進勇到場與長輩們同樂，並肯定社區理事長張柱、社區理監事與社區志工們照顧在地長者的付出，也呼籲更多社區一起加入長青食堂、巷弄長照站的服務。

李進勇表示，長青食堂與長照2.0巷弄長照站，兩種長照服務的結合是嘉惠長者良多的組合；長照2.0巷弄長照站是蔡英文總統提出的政策，目前雲林縣已經有67個巷弄長照站，長青食堂則是縣府全力推動的服務，目前縣內已經達到63個服務據點。

李進勇感謝口湖鄉長林哲凌的大力支持，就任後鄉內已有9間長青食堂成立；巷弄長照站與長青食堂的結合能夠提供「一兼多顧」的長者照顧，除了讓長輩們飽餐之外，更提供日間照顧、健康促進、情感交流等服務，讓長輩們開心養老。

社會處長徐忠徹說，縣府補助蚵寮長青食堂共55萬餘元作為營運及設置經費，並提供61餘萬元給予蚵寮社區辦理C級巷弄長照站，希望讓社區長輩們得到更完善的照顧。

雲林縣政府在107年度持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他縣內各項老人福利措施，譬如樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等種種措施來照顧縣內長輩。

縣政府也陸續推動許多措施，例如老人與身障電子乘車票證，鼓勵長輩多到戶外走動，以及持續改善各鄉鎮市老人會館環境、設置幸福專車供老人搭乘、提供社區式老人共餐設備，以多元化方式建構雲林縣成為高齡友善的幸福城市。

(中時 )

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