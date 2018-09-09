找回良善之心！太極門台中館26週年慶正能量大放送

2018年09月09日 19:19 中時 盧金足

出席太極門台中館26週年慶的與會者，手比愛心，祝福世人內心世界都能夠得到祥和。（圖／太極門提供）

太極門弟子以歌舞形式，分享健康、快樂、財富、智慧、幸福的「人生五寶」。（圖／太極門提供）

太極門台中館9日舉行26週年館慶，以「共享人生健康寶」為主題，為民眾大開良善之門，擴散正向能量。到場祝賀的台中市政府社會局副局長陳仲良表示，台中市將舉辦世界花博盛會，花博精神「GREEN、NATURAL、PEOPLE」，其中GREEN就是減少農藥，食能安全健康，保護我們的家園，生態要敬天惜地愛人，與太極門長期推動的良心時代運動的精神一致，每個人都是善的種子，讓社會越來越美好。

這場別開生面的館慶活動，今天在太極門台中館登場，台中市政府社會局副局長陳仲良、台中市議員何敏誠、陳淑華、賴義鍠、黃馨慧及多名議員代表，還有多名里長等各界人士共襄盛舉，肯定太極門26年來為中部地區提供源源不絕的正能量。

太極門台中館26年館慶以「共享人生健康寶」為主題，為廣大民眾大開良善之門，歡迎有緣人一起來喝好茶、結好緣，擴大正向能量。

太極門掌門人洪道子博士祝賀詞中指出，良心它很實際、很真實、很良善。它是人類的光明之塔，是智慧之光，帶領人類往好的方向，幫助自己，幫助世人，實現偉大願景，只要願意，人人皆可達到，它可以讓人類的內心世界達到安詳、快樂、健康、平安，產生慈悲、憐憫的偉大心境，促進世界的祥和、安全與富裕，讓我們走向真正的良心時代。

洪道子強調，「良心也讓人人內心世界能夠得到祥和、富裕與幸福，恢復人性尊嚴，實踐天賦人權，也讓人人存有愛與和平之心，而促進世界的祥和與經濟的發展，並共同保護我們目前唯一生存的家--地球。」

陳仲良表示，一進門就感受到太極門氣功養生學會的歡喜之氣，太極門從內而外，從外而內，修身養性，每個人都是善的種子，透過大家集結眾意，從小善發揚，慢慢起了蝴蝶效應，讓社會越來越美好。

「大家一起來為社會努力！」黃馨慧祝賀太極門台中道館生日快樂，肯定太極門長年以來的努力，太極門充滿正能量，太極門師兄姊對社會有很多的努力與貢獻，她也會做好議會監督的角色。

陳淑華表示，太極門台中道館每個人臉上都洋溢著笑容，社會需要像太極門氣功養生學會這樣來推動良心時代運動，民意代表也應本著良心做事，像太極門一樣帶著正能量讓社會往前進。

何敏誠力讚太極門的好朋友個個都有強健體魄、講道理、功夫高強，相處和諧，這是值得社會每個人學習的。

台中市議會議長林士昌不克出席，特別委派秘書蘇玄和到場

，表達對台中道館26歲生日快樂的祝賀之意。

太極門弟子在會中以歌舞形式將人生最盼望的五種價值，以健康、快樂、財富、智慧、幸福比喻為五寶，送給與會來賓

，大家隨著音樂活動筋骨，氣氛輕鬆逗趣。

太極門弟子蔡孜才表示，人人都想要擁有財富，但財富的定義到底是什麼？健康、智慧、快樂、幸福也可以是人生中最需要的財富。太極門擁有五寶而不藏私，趁著台中道館26週年館慶，大家把健康能量帶回家，接收一整年滿滿的幸福。

(中時 )