台南》永康中華路淹出民怨 代理市長李孟諺親自進箱涵

2018年09月09日 20:16 中時 曹婷婷

李孟諺(右)9日更親自進入箱涵了解淤積，指示周二前打通。(台南市政府提供)

台南永康區中華路154巷接連在6、7日因雨淹水及膝，因該處過去幾十年來從來沒有淹水，矛頭指向鄰近216巷民宅地基淘空灌漿造成箱涵破掉，引發民眾質疑非天災而是人禍，這把怒火也燒到代理市長李孟諺身上，他原本出訪土耳其，因心繫這起淹水事故，提前返台，繼8日晚間親赴中華路向受災民眾致歉，9日更親自進入箱涵了解淤積，指示周二前打通。

李孟諺本身是水利專家，為了盡快找到解決中華路巷弄淹水的癥結，今天針對中華路箱涵塌陷區域，由箱涵頂板開挖一個工作口，由工作人員深入箱涵內部，持續清理淤積，他也親自下到箱涵了解淤積情況。

李孟諺指出，只要把淤積部分打通 ，即可恢復排水，但因箱涵老舊，上方鋼筋已裸露，施工有一定風險，為確保作業順利，下午已將小山貓等器械吊掛運入涵洞內，並將請消防局在晚間支援照明車，將24小時作業，趕在星期二晚間完成清淤作業。

這起淹水事故發生在6日上午，因當天上午一場雨，中華路154巷69弄在短短10鐘內，瞬間淹水且水深及膝，讓鄉親受到不少驚嚇，水利局當天出動抽水機將水抽乾後，雖將抽水機留在現場待命，不過，隔天傍晚一場雨，竟二度淹水。

淹水議題昨天也延燒成為藍綠互噴口水，綠營直指國民黨市議員林燕祝外行領導內行，在民宅破洞有崩塌之虞，指導灌漿導致後續淹水。林燕祝忿忿不平，她說，8月30日民宅有崩塌之虞，灌漿程度全由施工單位判斷，9月6日中華路154巷淹水，一開始市府也沒人驚覺到是箱涵被水泥漿堵塞，強調當地住戶二度受傷害，眼下需要的是正確迅速排除狀況，「現在不是噴政治口水的時候」，應想辦法爭取經費解決，協助李代理市長發揮水利專長較實際。

(中時 )