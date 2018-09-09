新島嶼旅行團台中站 新住民盼消弭歧見

2018年09月09日 19:28 中時 陳世宗

台中市長夫人廖婉如9日出席民進黨婦女部的「新島嶼旅行團」巡迴分享會，與越南裔新住民蔡美娟互動交流，傾聽在地新住民姊妹的心聲。活動中蔡美娟也送上「以誠交新．暖新服務」明信片，期望林佳龍市長未來繼續以真誠之心為新住民努力，提供更多友善服務。

活動開始由新住民店主蔡美娟介紹來台開店歷程，提及遭受顧客歧視的言論！蔡美娟認為面對文化差異，應尊重不同飲食傳統，她期待台灣社會可以帶著平等之心，真正體會越南食物的美味。廖婉如夫人也在活動中體驗包越南生春捲，象徵臺中市會繼續以包容友善的心，讓城市的每一份子都能安居樂業。

廖婉如分享自身留美遭遇不友善的經驗，儘管初至異地嘗試融入文化，但週遭人表露差別待遇的言行，讓「我不屬於你們」的感覺很強烈。

廖婉如也以自身經驗，鼓勵蔡美娟及在場所有姊妹，與其將別人因不了解而造成的傷害記在心上，不如轉化成力量去改變這件事，一起繼續努力，幫助對方了解，同時也感謝蔡美娟正在臺灣努力讓更多人了解越南美食文化。

廖婉如表示，台灣社會在殖民與威權過程中受到傷害，現在的台灣也在努力變成更健全、更尊重不同價值的社會。廖婉如特別感謝來自各國的新住民，讓台灣這個土地更多元，透過大家讓台灣社會能拓展視野，希望透過所有人一起努力讓這個島國學習成長。

活動還邀請兩位「新島嶼故事捕手計畫」的故事捕手鄧國全及吳冠頡分享他們的經驗。鄧國全分享採訪雲林縣印尼裔新住民的故事，她透過積極參與在台印尼社團，在表演及文化傳播過程中，讓她在台灣活得更有自信。吳冠頡也提到，採訪過程印象深刻的是處在以印尼語交談的環境，能夠體會新住民剛來臺灣無助和孤獨的感受。

民進黨婦女部今年二月推動的「新島嶼故事捕手計畫」，徵選20位青年培訓為「故事捕手」，前往全國19個縣市，以異地深度旅遊的方式，獨力探索新住民店家，採訪新住民生命故事。

透過「新島嶼故事捕手計畫」記錄下超過100篇的在台新住民群像，讓新住民姊妹落地生根的故事能被大眾看見，讓台灣社會因為瞭解而消弭對新住民的偏見與標籤，更加認識屬於臺灣這塊土地的多元文化。接下來，婦女部也將繼續新島嶼旅行團的旅程，讓更多民眾能了解這些已經深根臺灣的新住民故事。

(中時 )