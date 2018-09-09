中國大陸在格陵蘭島投資機場 丹麥與美國緊張防範

2018年09月09日 19:42 中時電子報 江飛宇

在北極圈的格陵蘭島是世界最大的島嶼，面積廣達2,166,086平方公里，行政上是丹麥的屬地。然而格陵蘭位置太偏遠，全島人口不足60,000人，物資交換與人員往來大多依賴航空運輸，因此當地方政府希望建設三座新機場時，從商業角度來看沒有任何問題，但是，當中國交通建設公司（CCCC）也打算投入時，情況就變得複雜了，丹麥與美國為此提高警覺。

防衛新聞(Defense News)報導，丹麥對格陵蘭島的國家安全問題有最終決定權，他們表示反對CCCC介入機場的改建。然而格陵蘭政府隨後認為，CCCC已經是機場項目的主要決策者之一，現在丹麥與中國大陸正在為此事激烈談判。中國交通建設公司是中共國務院國資委監管的中央企業，是大陸官方的外交經濟機構，但曾被世界銀行列入黑名單，理由是公司的結構不透明。

丹麥是北約成員，而格陵蘭有美國的永久軍事基地，因此丹麥與美國都特別擔心部分中國大陸的介入，會影響國家安全。

丹麥國防部長克勞斯-哈喬特-佛雷德瑞克森(Claus Hjort Frederiksen)說：「中國大國和其他國家一樣，都是世界經濟的參與者，理應得到平等對待。但如果這些投資有經濟以外的其他目的，我們當然會非常小心地警惕。」

中國大陸在歐洲的部局，是趁著歐洲陷入經濟危機時發動的，大陸企業以低於市場的價格，收購了歐洲企業和基礎設施。大西洋理事會的區域分析師馬格努斯．諾登曼(Magnus Nordenman)說，自從獲得這一立足點以來，中國大陸開始以投資為名，對世界各地的資源地區和戰略位置進行科學考察，並且利用當地國的經濟需求，推動公共政策。

特別明顯的成果就是希臘比雷埃夫斯港(Port of Piraeus)和比利時澤布呂赫港(Zeebrugge)等交通樞紐，根據國際交通論壇的數據，具有大陸色彩的企業，現已控制著歐洲大約10％的貨運港口。

諾登曼說，考慮到北冰洋融冰成為常態，北極航線成為中國大陸希望利用的下一段新路線，就可以了解他們對格陵蘭部局的道理。

而且¬，格陵蘭也是一塊有著豐富資源的土地，近年來，中國大陸企業投資了幾個格陵蘭的項目，其中包括格陵蘭南部的稀土、鈾礦，以及首都努克(Nuuk)附近的鐵礦。這些經濟投資大多受到格陵蘭當地人的歡迎，因為有助於當地經濟的發展。

然而，在國際戰略的角度來看，中國大陸的擴張，自然會改變北約與美國的戰略格局，特別是意識形態上的針鋒相對。在2016年，一家陸資企業甚至試圖收購美國曾駐紮的軍事基地土地，最後丹麥政府介入，直接否決了這筆交易。

CCCC對機場合約的投標，則是又一次的重大投資。該機場的估計成本為36億丹麥克朗（5.6億美元），這筆錢對經濟騰飛的中國大陸而言不算什麼，可以說是很小額的投資，但要是得手了，將是中國大陸再一次的擴張影響力。

諾登曼指出，中國大陸以貿易全球化的名義，用便宜的價格收購了國際上一堆東西，但是卻不理會國際普世價值，比如當聯合國有談到人權議題，中國大陸就開始顧左右言他。

美國也無法坐視中國大陸在格陵蘭建自己的據點，位於格陵蘭島西側的美國空軍圖勒空軍基地，是美國國土防禦至關重要的戰略資產，該基地有長程預警雷達，用於追蹤從太空飛掠的彈道飛彈。此外，該基地還有一條3千公尺的跑道，可以起降各種美國軍機，是美國空防的節點。

丹麥官員很擔心，如果中國大陸的力量介入格陵蘭，可能有一天，中國大陸會希望美國基地離開，或者也提出在當地興建軍事基地的要求。

但是哥本哈根也擔心自己冒然插手，會造成格陵蘭努克政府的反感，因為格陵蘭居民認為自己有足夠的自治權。根據2009年通過的自治法案，格陵蘭島有能力決定基礎設施或經濟政策問題，而丹麥在安全問題上擁有否決權。但是，中國大陸的投資，是經濟問題？還是國家安全問題？這條線是相當模糊的。

丹麥官員避免打亂與努克之間互信關係。所以他們正在提出替代解決方案，包咶丹麥官方出面資助該項目，以換取努克選擇另一家不具北京色彩的公司。

(中時電子報)