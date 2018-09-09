日本加賀準航母巡航南海 遭中國戰艦抵近監視

2018年09月09日 19:36 中時電子報 盧伯華

日本加賀直機母艦巡航南海

《日本新聞網》(NNN)昨日報導，日本海上自衛隊加賀號直升機航母參加由美國主導的「南海自由航行權」艦隊巡航時，首次遭中國海軍多艘艦艇抵近監視。中國海軍艦艇監視日本自衛隊艦艇時，亦被隨行日本媒體拍到畫面並予以公布。

《觀察者網》引述該報導指出，中國海軍艦艇雖然沒有針對加賀號直升機航母進行危險行為，僅顯示中國海軍積極地加強對南海的有效控制。

抵近加賀艦直升機航母的中國導彈驅逐艦。（圖／日本海上自衛隊）

日本直升機航母加賀號巡航南海時遭遇中國軍艦抵近偵察。（圖／日本新聞網畫面截圖）

此前媒體曾報導，日本海上自衛隊派出直升機航母加賀號前往中國南海和印度洋進行為期兩個月的出航，訪問菲律賓、印度尼西亞、斯里蘭卡和印度等國，以推動「自由開放的印太戰略」。

不過日本政府態度相對謹慎，加賀號不像美軍一樣直接闖入中國南海島礁的12海里範圍內，只是以在當地進行港口訪問等公關活動，以彰顯日本自衛隊在東南亞地區的存在感。日本自衛隊方面也希望，今後每年逐漸形成定期的南海·印度洋長期艦艇派遣機制。

日本直升機航母加賀號與驅逐艦編隊巡航南海與印度洋。（圖／日本海上自衛隊）

日本海上自衛隊加賀艦巡航南海時，艦上直升機在艦隊周邊飛行。（圖／日本海上自衛隊）

日本加賀號服役時，大陸外交部發言人華春瑩曾表示，近年來，日方不斷炮製、渲染所謂「中國威脅」，為其擴充軍備尋找、製造借口。由於歷史原因，國際社會特別是亞洲鄰國一向密切關注日本的軍事動向。我們有理由對日方動向及其真實意圖保持高度警惕。

(中時電子報)