正宗小月餅創始店 台日融合經典好滋味

2018年09月10日 08:52 中時 馮惠宜

陳允寶泉的小月餅融合台式與西式和果子的烘焙手法，香甜奶香的白鳳豆沙餡入口即化。（馮惠宜攝）

陳允寶泉歷經五代，110年的歷史，第四代繼承人著重食安，用料頂級，屢次獲國家食品大獎認證。（馮惠宜攝）

陳允寶泉御丹波：白鳳豆沙內餡又加入進口生乳酪、蜜漬紅豆，融合台式、歐式與日式烘焙手法，層次更豐富綿蜜。（馮惠宜攝）

陳允寶泉的蛋黃酥，鹹香可口中帶著紅豆香甜滋味，也是中秋人氣熱銷產品。（馮惠宜攝）

台中是糕餅的故鄉，其中「陳允寶泉」歷經五代、110年傳承，被公認是全台小月餅始祖，融合台式月餅、日本和果子的小月餅：多層次雪花酥皮夾上細膩入口即化的白鳳豆沙，經典好滋味熱銷超過40年，每到中秋賣出的月餅甚至可堆疊出33座台北101的高度。

中秋節吃月餅，寶泉的小月餅名氣響噹噹，其實歷經五代開枝散葉，全台寶泉分號不少，2013年其第四代繼承者陳坤宏正式在原本寶泉的店名上加上第一代創始人陳允名字，成立陳允寶泉食品，其嚴選頂級原料，也因此國內發生四波食安風暴，陳允寶泉全都安然度過。

店裏賣的招牌小月餅是第三代創始研發，外層是多層次台式雪花酥皮，內餡是以日本進口白鳳豆沙加入鮮奶油、牛奶等配方慢火熬煮而成，其細緻濃郁奶香、入口即化，尤其小巧尺寸，也符合現代人吃巧不吃飽的趨勢。

至於御丹波，可以說是升級版的小月餅，白鳳豆沙內餡又加入進口生乳酪、蜜漬紅豆，融合台式、歐式與日式烘焙手法，層次更豐富綿蜜。此外，店裏的蛋黃酥同樣也是中秋節明星商品，多層次的酥皮夾上鹹蛋黃，夾層的紅豆餡是店家也是不假坊間餡料廠，而自己用慢火熬煮，吃得到軟綿的紅豆顆粒，鹹香可口中帶著紅豆香甜滋味。

陳允寶泉

地址：台中市中區自由路二段36號

電話：04-22222257

營業時間AM9:00～PM9:30

價格：小月餅、御丹波、蛋黃酥每個均55元

(中時 )