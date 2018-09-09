王瞳《大時代》被罵太吵好受傷 壓力大全身起紅疹

2018年09月09日 19:54 中時 林淑娟

王瞳與Junior合作《大時代》。（民視）

王瞳與Junior合作《大時代》。（民視）

王瞳與Junior合作《大時代》。（民視）

王瞳在民視八點檔《大時代》中，飾演22歲剛畢業的的伍家媚，劇中集三千寵愛於一身，在家有舅舅阿姨疼、哥哥姊姊溺愛，在外有朋友主管的照顧，不過因為角色個性大剌剌，王瞳的演出出現正反兩極看法，部分網友嫌她「太吵」，還有人批評：「為什麼又是王瞳，可以不要演了嗎？」讓她一度很受傷。

因為求好心切、壓力大，王瞳皮膚因此過敏，身上冒出紅疹，加上酷暑難耐的天氣讓她更加辛苦，王瞳除了求助中醫，也讓作息盡量正常，且每天強迫自己喝2000CC的水，希望過敏可以早日改善。

王瞳表示，這一次演出《大時代》真的讓她備感壓力，除了跟上一檔《幸福來了》「方曉萍」的反差，演大學畢業新鮮人對她真的有難度，因為她14歲就踏入社會，社會化的年紀比一般人早許多，所以在揣摩22歲的職場新鮮人，她特別從身旁朋友下手，訪問他們的上班心得，來讓「伍家媚」的角色更為活潑逗趣。

儘管網路上褒貶不一，王瞳曾經真的被網友的謾罵影響心情，依舊不改正能量，感謝批評指教的網友，她說要觀眾陪伍家媚一起成長，因為她現階段的表現是為了爾後的反差，請大家拭目以待。

搭檔的Junior也在臉書po文「王瞳的演法是對的！」稱讚王瞳的演技純熟，幫她打氣，他說劇情鋪陳兩人知道對方就是小時玩伴，所以越走越近，他跟王瞳對戲很輕鬆愉快。王瞳也說，跟Junior互動很舒服，跟他對戲獲得不一樣的演法，自己也突破了許多。

王瞳說，這一檔戲接收到更多朋友的支持跟鼓勵，就連平常只在網路「潛水」的媽媽，也加入《大時代》討論版，認真回覆每一個網友對王瞳的評論，看到「伍家媚」被說很吵時，還很緊張傳簡訊問她：「伍家媚能有氣質一點嗎？」王瞳感受到媽媽愛女心切，直說很感動。

(中時 )