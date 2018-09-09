《環時》：美加強干擾兩岸博弈 軍事鬥爭恐難避免

2018年09月09日 21:03 旺報 呂佳蓉

針對美國宣佈召回巴拿馬等三國與我斷交的使節後，大陸黨媒《環球時報》9日發表社評表示，若美方全面升級對海峽兩岸圍繞一中鬥爭的介入，無疑將使台海問題更具爆炸性。目前兩岸鬥爭主要以擦邊球的方式，或者在周邊的外交領域進行，博弈的成分還比較多。但若大陸從週邊懲罰「台獨」受美方嚴重阻撓，大陸就只能在台海地區從正面向「台獨」施壓，這個過程伴隨著軍事元素突顯未來將不可避免。

該社評為「美召回三使節，台灣應高興還是恐懼」一文表示，台灣當局必須保持清醒頭腦。美國不可能真的為「台獨」勢力兩肋插刀，為「保衛民主的台灣」而與作為核大國的大陸在台海全面對撞。台灣排在中國對外宣佈的核心利益之首，華盛頓瞭解大陸的意志，知道事情最終的輕重。

社評表示，台灣問題對大陸形成長期消耗，大陸迄今以和平方式開展應對，甚至通過各種惠台人民的政策來穩定台海局勢，拉近兩岸關係。但需一個前提，即台獨問題是逐漸化解的，長期消耗所導致的成本要小於通過斷然方式解決台灣問題的成本。

社評指出，一旦台灣問題逐漸變成中美關係無法克服的破壞性因素，迫使大陸付出比當前高得多的成本，大陸採取包括武力手段堅決拔掉這顆釘子就成為必然的邏輯。當華盛頓已將大陸視為戰略對手，並且對打「台灣牌」越來越熱衷的時候，台灣可要當心了。若台灣以為這是它的重大利好，採取全力迎合美國這一戰略的路線，那麼有可能正在啟動台海問題徹底攤牌的倒計時鐘，台海將掀開完全是另一個故事的新一頁。

社評也說，台灣須面對一個最基本的現實，即大陸十幾億民眾絕不會接受台灣獨立，且解放軍已經擁有了在美軍施壓、干擾情況下解放台灣的實力。這一次民進黨上臺後，「台獨」勢力的許多做法正在讓大陸社會失去耐心，越來越多的人擔心臺灣問題拖下去生出的種種惡果將成為大陸的不可承受之重。

社評也分析美方做為表示，美方顯然有幫著台灣鞏固其在中美洲其他搖搖欲墜的邦交的意思，但美國更關心的可能是「防止大陸向中美洲滲透」，並分析在華盛頓的一些精英看來，部分中美洲國家繼續與台維繫邦交，可成防止北京在西半球擴大影響力的天然屏障。

(旺報 )