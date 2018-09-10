柴犬一秒變花栗鼠 布丁萌到鄰居想當女兒

2018年09月10日 08:51 中時 許哲瑗

柴犬布丁「一秒變花栗鼠」。（許哲瑗攝）

「布丁！快示範一秒變花栗鼠！」6歲的柴犬布丁肥肥的臉頰拉開後，眼皮一瞇起來，模樣酷似花栗鼠，逗得旁人好樂，活潑好動的布丁從小和鄰居家的蕾蕾一同長大，感情超好，蕾蕾還曾經吵著要離家出走，一心想搬去和隔壁的布丁同住，讓蕾蕾的家人好氣又好笑。

布丁6年前剛出生時就被陳小姐領養，鬼靈精怪的牠完全不怕生，就連鄰居家的女孩蕾蕾，都被他可愛的模樣擄獲，「媽媽拜託啦，讓我去隔壁找布丁玩。」4年級的蕾蕾每天口頭禪就是這句，布丁成為她寫功課的最大動力，因為媽媽、阿嬤規定，要寫完功課、做完事才能去找布丁玩，因此她每天放學之後，最大的娛樂就是直衝鄰居家，找布丁「療癒一下」。

蕾蕾說，她和布丁從小一起長大，什麼都和彼此分享，還曾經吵著要離家出走，去當鄰居家的女兒，「阿姨拜託，給我一個枕頭就好」，她最大的願望就是能和布丁一起住、一起睡覺。

蕾蕾最愛用雙手拉開布丁軟綿綿的臉頰肉，把布丁一秒變成「花栗鼠」，逗得大家好樂，她說布丁很愛面子，知道自己英俊瀟灑的「帥狗姿態」不見了，會露出一臉無奈，模樣相當逗趣。

布丁彷彿聽得懂蕾蕾的獨門語言，跳舞、親親、轉圈圈，只要蕾蕾一聲令下，布丁都會照做，而且蕾蕾走到哪，布丁就跟哪，這對歡喜冤家一起長大，早已是分不開的家人。

(中時 )