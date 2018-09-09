巴黎官員擬提案 禁止Airbnb等短租網站

2018年09月09日 20:48 中時 施施

法國巴黎市政府官員6日表示，將建議禁止Airbnb等短期住宿出租網站，因為此類網站導致「巴黎居民遷離首都」。

負責房屋事務的巴黎官員布羅薩表示，將計劃禁止在首都內購買第2套房屋，相關措施是為防止首都變成1個「露天博物館」。他指：「首都住宅中有四分之一的住客並非巴黎居民」。

據估計，巴黎有6萬戶短期住所出租，為Airbnb網站的最大市場。在世界各地，Airbnb與其他同類短期租屋網站不斷受到指摘，造成本地租金上漲。

布羅薩近日出版了一本名為《Airbnb, the Uberised City》的書，批評此類經濟活動對城市造成的傷害。布羅薩希望，禁止遊客短期住宿租賃先在巴黎第1至第4區實行，區內包括聖母院和羅浮宮等旅遊熱點。

Airbnb則發布聲明指，目前每5名巴黎人中就有1人靠Airbnb增加收入和維持生活；布羅薩只是在為酒店業人士發聲。但無論如何，立法單位將於入秋後針對上述措施進行討論。

巴黎市政府早已推行針對短期住宿租賃網站的法規，規定所有屋主在這些網站發布廣告時，需先在市政府登記取得註冊編號，且每年最多只能出租120晚。市政府上月表示，從今年1月至8月15日，官方針對這些網站的違規罰款為138萬歐元，2017年罰款則為130萬歐元。

(中時 )