雲林》第六選區新人選議員聲勢浩大 對手標語戰嚴陣以待

2018年09月09日 20:49 中時 張朝欣

選戰逼近參選人開始出招！雲林縣第6選區縣議員參選人林昀蔚9日成立競選總部，邀請衛福部部長陳時中等中央官員站台，聲勢浩大。其他參選人也不甘示弱，推出各種宣傳標語「先聲奪人」，包括王新堯直白訴求「我要當選」、蔡孟真的「孟想成真」等，讓選情逐漸加溫。

雲林縣第6選區縣議員選舉共9人登記參選，角逐6個席次，包括尋求連任的蔡岳儒、翁水上、蔡孟真、黃文祥，3名新人林昀蔚、黃美蘭、蕭惠娟，以及再次參選的王新堯、蕭慧敏，老將新人纏鬥，選情相當激烈。

民進黨提名的林昀蔚9日在北港鎮成立競選總部，邀請衛福部部長陳時中、農委會副主委李退之、勞動部次長施克和等中央官員站台，雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、蔡易餘、北港鎮長張勝智、新北市議員李婉鈺等人也到場支持，聲勢浩大。

林昀蔚並以自己的姓名「林昀蔚、為雲林」為宣傳標語，訴求地方與中央連線，才能讓雲林縣更進步。競爭對手也各有各的標語訴求，蔡孟真的「孟想成真，雲林更好」，也是用自己的名字嵌入標語中。

黃美蘭以「同心作恁的腳力」，結合參選北港鎮民代表的夫婿蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金），訴求2人齊心為民眾服務。王新堯則用直白的「我要當選，服務鄉親」，強調要當選的決心。

其他還有蔡岳儒的「有心」、蕭慧敏的「熱忱、專職、服務」、翁水上的「懇請賜票」、黃文祥的「敬請支持」、蕭惠娟的「展現活躍的生命力」，宣傳標語有的推陳出新、有的堅持傳統，都是希望打動選民爭取認同。

(中時 )