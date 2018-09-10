貓咪愛亂抓 耐心誘導家中不髒亂

貓咪亂抓家具、地墊製造髒亂，幾乎是每位飼主都會遇到的困擾。（廖肇祥攝）

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飼主可以引導貓咪抓麻繩纏繞的柱子，避免貓咪亂抓家具、地墊。（廖肇祥攝）
飼主也可以引導貓咪抓捆紮好的報紙，避免貓咪亂抓家具、地墊。（廖肇祥攝）

許多養貓人士都會有一個共同困擾，愛磨爪子的貓咪經常對家中的沙發、塑膠地墊、彈簧床緣下重手，造成物品損壞，地上滿是碎屑，瞭解貓咪行為人士指出，磨爪是貓咪殘留野外生存的習性，具有標示地域的作用，只要引導得宜，貓咪可以抓捆紮的厚紙板或報紙，便宜又解決家中的困擾。

貓咪雖然會固定在貓砂盆尿尿、便便，不用像狗狗一樣經常要帶出門遛遛，但愛磨爪子的習性，仍然會對飼主造成極大困擾，新買的沙發無論是皮革或棉布，在貓咪的摧殘下很快變成花布，床沿也是貓咪熱愛的標的，時日一久便會抓到露出骨架，如家有塑膠巧拼墊災情會更慘重，會被抓到家中各個角落出現塑膠微粒，貓咪如果舔手時吞入，恐怕會有阻塞腸道的風險。

動物行為學家早指出，磨爪子對貓科動物來說，不僅是要把爪子磨尖而已，還有標示領域、留下氣味與記號的作用，能自由磨爪子的貓咪情緒比較穩定，如果貓咪因磨爪子而遭到責罵或處罰，恐怕會對其心理有不良後遺症，做出異常的行為。

寵物專家林佳鈴表示，如果貓咪習慣抓家具，飼主可以在紙板、貓抓柱上灑些貓草，因為貓咪喜愛貓草的味道，會因而喜愛上，貓咪因為不喜歡柑橘類的味道，也可以在家具上噴上柑橘精油，貓咪便會找其他磨爪的對象，貓咪喜愛能抓出痕跡與碎屑的東西，因為這樣比較有成就感，其實堆疊、捆紮的報紙或瓦楞紙板對貓咪來說是「抓抓好物」，便宜又有效果。

(中時 )

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