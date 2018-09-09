台北》姚文智得票若低於15％ 他斷言：民進黨就掛了！

民進黨立委姚文智。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報

最新民調，民進黨台北市長參選人姚文智，支持度從5.3%增到14.9%，暴衝近3倍。資深媒體人康仁俊卻對此直言，若民進黨年底在台北市只有得票15％，那民進黨真的就掛了！全台其他縣市都會受到影響。

姚文智被爆找人假扮「柯粉」哭訴「阿北讓我好失望」，而被問到是否擔心民調受第一果菜市場改建案影響時，姚文智表示，自己是檢驗柯P的新政，包括柯過去一直強調的公開透明，因此不會考慮到選舉利害。

資深媒體人黃暐瀚則在臉書直指，就算這個女子是真的「柯粉」，但一位支持者的「態度改變」，能代表什麼？值得姚文智、阮昭雄、王定宇3位民代，一起出來開記者會「控訴」嗎？甚至連這位「柯粉」到底是「前國民黨員」？還是「謝系青年軍」，都扯不清楚了。搞這一齣，當然是姚文智傷。

康仁俊預估，年底選戰，台北市長柯文哲應會拿到4成多的選票，但目前還有游離選票，這次選舉是三足鼎立，若柯能拿下5成選票就很高了，但有難度，除非民進黨在台北市真的很差。

康仁俊點出，民進黨出戰柯P，變數在於不知怎麼應付，民進黨會打的是傳統國民黨，現在面對像柯這樣的人，卻不知如何下手。因過去民進黨打國民黨，他們會認真回應，但柯很可能最後罵聲髒話就轉移焦點了。民進黨以前會打選戰，現在反而不會了，有點綁手綁腳。據中評網報導，民進黨秘書長洪耀福說，柯P如果年底選贏，會成為全台最大尾，這是民進黨傳統基本盤的流失，將改變很多事情，會成為下一次出口，而下一次出口的挑戰，就是2020。

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

文章來源：中評網

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