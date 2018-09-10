李逸洋：下半年有經濟衰退風險 退撫基金操作難度增

2018年09月10日 07:10 工商 崔慈悌

退撫基金今年收益排名居政府退休基金前段班，不過退撫基金監理會主委李逸洋表示，下半年金融市場波動恐仍劇烈，美國公債殖利率曲線趨平甚至可能反轉，或有經濟衰退風險，退撫基金操作難度將增加。

考試院日前召開記者會，考試院副院長兼退撫基金監理會主委李逸洋指出，政府完成軍公教年金制度改革後，如何提升退撫基金經營績效受到各界高度關注。

他說，要達成這樣的目標須透過完善規劃與逐步落實執行，調整基金管理機制、資產配置與投資策略，更是影響基金可否達成目標的關鍵因素，方能在多變的金融市場中勝出。

李逸洋表示，考試院多次審慎審查退撫基金管理條例、監理會及管理會組織法規等修正草案，並會送請立法院依程序審議，倘順利通過三讀，日後將對基金運作大有助益。

他直言，退撫基金106年運用績效為7.15%，表現尚稱穩健，但因受到美元兌新臺幣大幅貶值影響及持有較多之低收益性資產，排名居政府各退休基金之末，監理會已研提具體方案供管理會作為策略方案的選項。

李逸洋提醒，退撫基金績效自107年2月歷經2個月負數後於4月首度轉正，截至6月底，整體規模為5,862.9億元，收益率為1.78%，獲利103.3億元，雖排名居政府退休基金前段班，然如何達成當年度目標收益率4.04%才是重要課題。

他說，下半年金融市場波動恐仍劇烈，美國公債殖利率曲線趨平甚至可能反轉，或有經濟衰退風險，操作難度增加，要求退撫基金應積極優化資產配置架構與靈活運用，並適度調高另類資產投資比重及早因應。

(工商 )