王家衛監製《撞死了一隻羊》萬瑪才旦首度在威尼斯奪獎

萬瑪才旦二度赴威尼斯，首次拿獎開心向王家衛等人致謝。（澤東提供）

友善列印
中時
《撞死了一隻羊》劇組出席威尼斯閉幕紅毯。（澤東提供）

第75屆威尼斯影展頒獎典禮在台灣時間9日凌晨落幕，本屆唯一獲得重要獎項的華語電影則是王家衛監製、萬瑪才旦執導的新片《撞死了一隻羊》，拿下地平線單元最佳劇本獎，王家衛雖未親到場參與，但第一時間送上祝福：「『穿越可可西里無人區的青藏線，高寒缺氧，人跡罕至』。 這是電影《撞死了一隻羊》開始的地方，也是萬瑪才旦導演和他所帶領的年輕夥伴們走向世界的起點。 」

由王家衛監製、澤東電影出品製作、萬瑪才旦執導的最新電影《撞死了一隻羊》斬獲地平線競賽單元最佳劇本獎，這是本屆威尼斯電影節唯一一部獲得重要獎項的華語電影，導演兼編劇萬瑪才旦上臺領獎，他表示二度來到威尼斯感到特別親切且高興，並感言：「對我來說，站在這個舞臺領取這個獎是特別榮耀的時刻，感謝評委會給我這個榮譽。」

王家衛表示：「萬瑪導演及他所帶領的這波優秀的青年電影人，他們對電影的純粹和付出，令人欽佩。 」萬瑪才旦則表示此次與澤東電影合作感受到「專業性」，「他們提供了很多專業的意見和建議，也提供了很多專業的資源，包括剪輯張叔平、聲音指導杜篤之、林強的配樂等。 我覺得有了這些專業的資源的保障，才有了作為一部好電影的品質保證。一部電影需要很多專業部門來完成，所以可能各個專業的那種專業度是很重要的，澤東公司就恰恰提供了這些。 」

該片改編自次仁羅布短篇小說《殺手》和導演本人的短篇小說《撞死了一隻羊》，講述兩個金巴在現實和夢境之中穿梭，在交錯人生中找尋自我的故事，該片之後還將在多倫多電影節進行放映，並過金馬初選，提前在國際影展拿獎，有望為金馬入圍衝高氣勢。

(中時 )

周迅不只神演技！張鈞甯揭她對戲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。