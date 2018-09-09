王家衛監製《撞死了一隻羊》萬瑪才旦首度在威尼斯奪獎

2018年09月09日 20:53 中時 徐桐炘

《撞死了一隻羊》劇組出席威尼斯閉幕紅毯。（澤東提供）

第75屆威尼斯影展頒獎典禮在台灣時間9日凌晨落幕，本屆唯一獲得重要獎項的華語電影則是王家衛監製、萬瑪才旦執導的新片《撞死了一隻羊》，拿下地平線單元最佳劇本獎，王家衛雖未親到場參與，但第一時間送上祝福：「『穿越可可西里無人區的青藏線，高寒缺氧，人跡罕至』。 這是電影《撞死了一隻羊》開始的地方，也是萬瑪才旦導演和他所帶領的年輕夥伴們走向世界的起點。 」

由王家衛監製、澤東電影出品製作、萬瑪才旦執導的最新電影《撞死了一隻羊》斬獲地平線競賽單元最佳劇本獎，這是本屆威尼斯電影節唯一一部獲得重要獎項的華語電影，導演兼編劇萬瑪才旦上臺領獎，他表示二度來到威尼斯感到特別親切且高興，並感言：「對我來說，站在這個舞臺領取這個獎是特別榮耀的時刻，感謝評委會給我這個榮譽。」

王家衛表示：「萬瑪導演及他所帶領的這波優秀的青年電影人，他們對電影的純粹和付出，令人欽佩。 」萬瑪才旦則表示此次與澤東電影合作感受到「專業性」，「他們提供了很多專業的意見和建議，也提供了很多專業的資源，包括剪輯張叔平、聲音指導杜篤之、林強的配樂等。 我覺得有了這些專業的資源的保障，才有了作為一部好電影的品質保證。一部電影需要很多專業部門來完成，所以可能各個專業的那種專業度是很重要的，澤東公司就恰恰提供了這些。 」

該片改編自次仁羅布短篇小說《殺手》和導演本人的短篇小說《撞死了一隻羊》，講述兩個金巴在現實和夢境之中穿梭，在交錯人生中找尋自我的故事，該片之後還將在多倫多電影節進行放映，並過金馬初選，提前在國際影展拿獎，有望為金馬入圍衝高氣勢。

(中時 )