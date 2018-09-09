小萌女公車上趴垃圾桶吃雪糕 感動千萬網友按讚

2018年09月09日 21:09 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

坐在女孩旁邊的一名乘客還拿出了紙巾，給小女孩擦拭嘴邊的雪糕。（圖取自新浪網）

通常我們搭乘大眾交通工具，除了搭捷運有限制不得飲食外，一般在高鐵、火車公車上，常會看到乘客不自覺地吃零食、喝飲料，吃完喝完之後把垃圾隨手扔在地上。近日，一張小女孩蹲在公車垃圾筒邊吃雪糕的照片，卻上了微博熱搜。

照片中，一名穿著黃色連衣裙的女孩蹲在垃圾筒旁，兩隻小手趴著垃圾筒邊蓋，低著頭對著垃圾筒的中空位置，認認真真地吃著雪糕。

網友們不僅被她行為所感動，更為小女孩良好的家教點贊，紛紛誇讚小女孩的母親教得真好，大家都說她是最美、最可愛的小乘客！

這張照片的原PO說，當天他搭自己任職的公車外出路查，剛好上車的時候，看到一個小女孩手裡拿著半隻雪糕，她剛坐到座位上，媽媽就和她說你這雪糕不要滴在人家乾淨的地板上。聽完媽媽的話，這名女孩便走到垃圾筒邊蹲了下來，就怕正在融化的雪糕落在地上。

看到這樣的情景，他忍不住拿出手機將這一幕拍了下來。就這樣，小女孩蹲在垃圾筒邊，一口一口地將雪糕吃完。這時，坐在女孩旁邊的一名乘客還拿出了紙巾，給小女孩擦拭嘴邊的雪糕。

這位小女孩吃雪糕的照片發在網路社群傳開來，網友稱讚這絕對是最美、最可愛的小乘客。網友們都讚揚女孩的母親教育得當，為女孩和她媽媽點讚。

網友在點贊的同時，擔心急刹車的話，像雪糕棍子這樣的硬物還是存在一定的安全隱患。建議大家最好還是遵守規定，不要在公共交通工具上吃東西，養成良好的乘坐習慣。

雖然不提倡大家在公車上吃東西，但是一個2歲孩子都懂得如此愛護環境衛生，還是忍不住為她瘋狂call！

(中時電子報)