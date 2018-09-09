光阿帕契不夠！美國陸軍要新式戰搜直升機

2018年09月09日 21:58 中時電子報 江飛宇

美國陸軍提出未來武裝偵察直升機(FARA)的計畫，這型直升機可以快速飛抵戰場，充當地面指揮官的眼睛和耳朵，該計畫時程很趕，希望可在20世紀20年代推出，包括塞考斯基(Sikorsky)、貝爾(Bell)等直升機公司都已在提出自己的產品。

大眾機械(popular mechanics)報導，美國陸軍威廉．蓋勒少將(William Gayler )說：「我們知道，美國陸軍旋翼機機隊缺乏一種我們曾經有過，但被捨棄掉的成，員。現在我們知道，它必須回來。」

蓋勒所說的「它」，是指戰搜直升機。在2010年之前，美國陸軍以AH-64阿帕契(Apache)攻擊直升機，和OH-58D奇歐瓦戰士(Kiowa Warrior)戰搜直升機做為搭檔，奇歐瓦戰士負責定位和識別敵軍，將資料交由阿帕契，再進行掃蕩並摧毀。然而2010年中期後，由於國防預算縮編，美國陸軍選擇保留阿帕契，將大量奇歐瓦戰士給除役，或是便宜賣給克羅埃西亞。

現在美國陸軍改變主意，他們認為戰搜直升機仍然有必要，它能夠快速前往戰區觀察，也能指揮無人飛機，為友軍提供重要的情報，有助於地面指揮官做出正確決定。

FARA會是什麼樣子？美國陸軍思考了三件事：速度快(時速330~380公里)、尺寸小(便於穿梭各種戰場，包括城市街道)、載人少(1~2人)。不過美國陸軍似乎已經放棄「隱身」這個要求，這可能與成本有關，先前RAH-66科曼契(Comanche)武裝偵察直升機計畫在2004年被廢止，成本太高就是主要原因。

S-97很符合美國陸軍新的戰搜直升機要求,只是體積大了一些。(圖/洛克希德馬丁)

塞考斯基公司的S-97入侵者(Raider)可能是合適機種，其實它本來就是為新一代偵察直升機所研發的，而且極速達到時速440公里，已經符合標準。然而美國陸軍現在的性能要求當中有「尺寸小」這個項目，所以S-97可能大了一點。

另一種可能性是貝爾公司的V-280勇猛式(Valor)，但是它是傾轉旋翼機，有著長長的機翼，體積比S-97還要大，也也沒辦法隨時改變飛行模式，顯然更不符合性能要求或者，美國陸軍在考慮採用現有的輕型直升機設計再做改進。

(中時電子報)