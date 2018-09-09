金正恩大推國慶活動　望藉旅遊業拓展財源

2018年09月09日 23:06 中時 施施

今（9日）是北韓建國70周年紀念日。雖然朝鮮半島局勢逐步和緩，但國際依然未放鬆制裁。外界十分關心，北韓領袖金正恩在軍事與經濟發展的十字路口上會作出何種選擇。有外國媒體預測，北韓希望藉著連串活動，鼓勵外國前往投資，刺激旅遊消費，而北韓連日舉行的國慶慶典，不若以往強調濃厚軍事色彩，進一步反映金正恩已「變招」，希望趁機「洗底」，將旅遊業發展成可靠的收入來源。

說到北韓文化及旅遊，一定會想到「阿里郎節」。在這個節日，北韓會舉辦大型體操表演介紹該國歷史，還有數以萬計的民眾參加演出，惟自2013年停辦至今，今年又終於恢復舉辦，日前便有數千名學生在金日成廣場排練。

高麗旅行社（Koryo Tours）表示，過往「阿里郎節」的門票售價可達300歐元，但今年的VIP座位票價已漲至800歐元，連最便宜的座位也要100歐元，所有航班及飯店也都已經爆滿，顯示外界十分期待揭開北韓神秘的面紗。

其實自6月新加坡的「川金會」後，金正恩就一改過往偏重軍事發展的方針，頻頻前往旅遊地點及食品工廠等地視察。北韓官媒《朝中社》上月曾報導，他與夫人李雪主及多名官員到元山葛麻海岸旅遊區等地視察工程進度，明顯與發展旅遊業有關。

目前金正恩正處於繼續擁核與發展經濟的十字路口。據聯合國估計，該國因發展核武受到經濟制裁，國內有約40％人口、即1000多萬人需要人道援助，其中還有2成兒童營養不良。

然而，即使金正恩持續向外國釋出善意，南韓政府資助的智庫「韓國統一研究院」資深研究員洪民（音譯）表示，金正恩全力「拼經濟」至今，仍尚未取得任何突破性成就。

(中時 )