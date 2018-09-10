藥局店犬BIBO萌樣受客人喜愛

2018年09月10日 08:53 中時 曹婷婷

BIBO一臉萌樣，每天都在藥局陪著主人顧店。（曹婷婷攝）

寵物往往能撫慰、撩癒人心，喜愛寵物、經營藥局的杜銘祥和陳秋香夫婦，養了一隻小巧可愛的馬爾濟斯，取名為「BIBO」，牠每天幾乎跟著主人一同顧店，只要看到熟客就會趨前熱情打轉，不知不覺也讓熟客一上門就會先詢問：BIBO呢？

杜銘祥說，前後養了3隻狗，前面2隻狗都是陪伴到終老才離開他們的生活，BIBO則是在2012年加入這個家庭，一家人都認為，狗不只是寵物也像是家人，尤其，育有一對兒子的他們，隨著小孩長大有自己的生活與空間，寵物陪伴、黏著他們的時間反而更長。

做生意的關係，BIBO每天都在店面跑來跑去，只要看到熟客上門就會繞在客人身邊打轉，但有趣的是，想要跟牠握手，要事先給東西吃，否則，牠可是會把頭撇開不理，十分逗趣。

由於BIBO很黏人，因此，若是遠行也不可能將牠獨留在家或寄放親友處，一定是帶著同行，好比過年期間，BIBO一定是返鄉拜年的成員之一，親友只要看到牠也都會很開心，幾乎可以說是親人之間的開心果。

陳秋香照顧BIBO也格外悉心，她笑說，因為BIBO非常挑食，不吃狗飼料，因此，每天都必須特製雞肉條餵食，相較於一家人有時候外食就能打發，BIBO反而更需要費心照顧，令人莞爾。

(中時 )