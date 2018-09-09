新冷戰？美歐11國討論「遏制俄羅斯」計劃

2018年6月北約組織在立陶宛進行的登陸演習，由波蘭的兩棲登陸艦載運美國陸戰隊進行兩棲登陸作戰。今年10月北約組織在挪威還會有一場規模更大的演習。（圖／美聯社）

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中時電子報
今年六月北約組織進行名為「波羅的海行動」的軍事演習中，美軍陸戰隊在立陶宛登陸演習。（圖／美聯社）

美國與俄羅斯針鋒相對的情勢最近大幅升高。據五角大廈發布訊息顯示，美國軍方與與歐洲11個國家本月7日在挪威奧斯陸舉行會議，討論了一個名為「遏制俄羅斯」計劃。計劃內容除包括歐洲地區軍事部署與演習問題之外，還加入了來自俄羅斯的網路威脅、基礎設施風險與網路虛假訊息的有害影響。俄國對此態度強硬，聲稱10月北約組織大規模演習時，俄國將以軍事與外交措施予以回應。

據俄羅斯衛星通訊社報導，美國國防部聲明指出：「這次會議目的是促進與會各方開誠佈公地進行對話，以便為在發生新問題時期的穩定與和平加強北歐國家間的合作。議題集中在各國如何可以更緊密地合作，以便解決虛假信息和俄羅斯有害影響、網絡威脅和極其重要基礎設施保護的問題，以及地區未來的軍事部署和演習的問題。」

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報導說，德國、丹麥、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭、美國、芬蘭、瑞典和愛沙尼亞代表出席了此次會議。美軍歐洲司令部司令斯卡帕羅蒂將軍(General Curtis M. Scaparrotti)代表美國出席會議。

報導引述俄方消息來源表示，2018年10月至11月，北約組織將在挪威境內北舉行自2002年以來規模最大的軍事演習，屆時將出動約4萬人、150架飛機和70艘艦艇。莫斯科對此已表示，將會用外交和軍事措施回應這些演習。此外，俄外交部7日表示，挪威正積極參與加強美國和北約在俄羅斯邊境附近軍事潛力活動。

(中時電子報)

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