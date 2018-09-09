《索爾之子》導演新作拒特效！3.2億搭景勇奪費比西影評人獎

2018年09月09日 22:42 中時 徐桐炘

《日暮》導演與主要演員。（前景提供）

第75屆威尼斯影展頒獎典禮於8日晚間落幕，奧斯卡最佳外語片《索爾之子》導演拉斯洛那米斯（László Nemes）新作《日暮》以令人屏息的懸疑劇情及絕美拍攝手法勇奪費比西國際影評人獎。《日暮》背景設定在一次世界大戰爆發前夕的匈牙利布達佩斯，描述一位女孩歸鄉尋找親人，卻在過程中撞見城市裡無數的黑暗秘密、見證了大戰爆發前的文明潰堤。

《日暮》拍攝成本高達3.2億台幣，野心十足的拉斯洛那米斯拒絕以任何特效烘托視覺效果，劇組搭起了精細的大型搭景，只為將當時身為歐洲文化首都的布達佩斯細膩呈現在觀眾面前。拉斯洛更堅持全程以35及65釐米底片拍攝，而《索爾之子》中使用的手持主觀鏡頭大量出現在片中，高明而講究的拍攝手法，讓媒體激動評為「真正的電影」。

處女作《索爾之子》一舉拿下奧斯卡最佳外語片、金球獎最佳外語片、坎城影展評審團大獎，當被問起前作壓倒性的成功是否帶給他拍攝本片的壓力，拉斯洛坦言自己在過程中面對了不小的心理挑戰，但由於實在太想拍出一部以20世紀初為背景的電影，這份渴望也就讓壓力自然淡化了。

該片背景設定於1913年、身為當時歐洲核心城市的匈牙利布達佩斯。一名在孤兒院長大的女子來到這裡，希望在已故雙親曾經營的傳奇帽子店工作卻遭拒絕，但卻意外得知自己還有一名哥哥，決心展開找尋親人的自我追尋旅程。在布達佩斯的黑暗角落，她目睹了無數不為人知的驚人秘密，更見證了一個偉大文明將如何因戰爭而迅速崩壞潰堤。電影2019年在台上映。

(中時 )