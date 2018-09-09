影》從未看過!大陸衛星直接空拍火箭發射實況

2018年09月09日 23:03 中時電子報 江飛宇

這樣的火箭發射可能以前從未見過！當中國大陸的零壹空間(OneSpace)商業航天公司在9月7日發射火箭時，一枚衛星正為它實況轉播，甚至可以即時挪動鏡頭角度，持續追蹤火箭的飛行軌跡。

從太空衛星即時觀看火箭發射過程，還是第一回見到。(圖/推特)

太空網(space.com)報導，零壹空間的OS-X1火箭是一種亞軌道火箭，全長只有9公尺高，所以它的射高還無法進入太空軌道，最高只到35公里，旨在讓客戶測試研究技術。它是零壹空間第一種火箭。

Truly god view, Jilin-1 video satellite shot @OneSpace01 OS-X1 suborbital rocket's launch at JSLC this noon. pic.twitter.com/KposRHZc4D — dafeng cao (@dafengcao) 2018年9月7日

真正有趣的是它的發射影片， 事情發生在9月7日，戈壁沙漠的酒泉衛星發射中心進行OS-X1火箭的第2次發射時，它剛好被位在535公里處的吉林一號衛星所捕獲，吉林一號透過高成像攝影機，即時的觀察OS-X1的發射時況，隨後放到大陸自己的媒體網站上分享，而一名叫做Dafeng Cao的網友把這段影片在自己的推特上播出，立即被全世界轉發，。

吉林1號是在2015年10月發射升空，它是一枚低軌道地球觀測衛星，也是中國大陸第一顆商用高分辨率光學成像衛星。

零壹空間的火箭也會持續更新推力，他們計劃在2018年底前，推出首款能夠進入軌道的火箭OS-M。

(中時電子報)