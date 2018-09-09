影》從未看過!大陸衛星直接空拍火箭發射實況

零壹空間的OS-X1火箭在地面發射的畫面。(圖/零壹空間)

友善列印
中時電子報

這樣的火箭發射可能以前從未見過！當中國大陸的零壹空間(OneSpace)商業航天公司在9月7日發射火箭時，一枚衛星正為它實況轉播，甚至可以即時挪動鏡頭角度，持續追蹤火箭的飛行軌跡。

從太空衛星即時觀看火箭發射過程，還是第一回見到。(圖/推特)

太空網(space.com)報導，零壹空間的OS-X1火箭是一種亞軌道火箭，全長只有9公尺高，所以它的射高還無法進入太空軌道，最高只到35公里，旨在讓客戶測試研究技術。它是零壹空間第一種火箭。

真正有趣的是它的發射影片， 事情發生在9月7日，戈壁沙漠的酒泉衛星發射中心進行OS-X1火箭的第2次發射時，它剛好被位在535公里處的吉林一號衛星所捕獲，吉林一號透過高成像攝影機，即時的觀察OS-X1的發射時況，隨後放到大陸自己的媒體網站上分享，而一名叫做Dafeng Cao的網友把這段影片在自己的推特上播出，立即被全世界轉發，。

吉林1號是在2015年10月發射升空，它是一枚低軌道地球觀測衛星，也是中國大陸第一顆商用高分辨率光學成像衛星。

零壹空間的火箭也會持續更新推力，他們計劃在2018年底前，推出首款能夠進入軌道的火箭OS-M。

(中時電子報)

文章來源：A Chinese Satellite Just Watched OneSpace Launch a Rocket, and the Video Is Awesome

新冷戰？美歐11國討論「遏制俄羅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。