宇多田光為《企鵝公路》唱主題曲！ 蒼井優、西島秀俊跨刀配音

2018年09月09日 22:56 中時 徐桐炘

台中國際動畫影展今日公布第四波觀摩片單，其中由日本動畫新秀石田祐康執導的《企鵝公路》，改編自日本作家森見登美彥的暢銷小說，並邀請多位日本明星與聲優跨刀配音，包括蒼井優、西島秀俊、竹中直人，以及人氣聲優能登麻美子與釘宮理惠等人，更吸引宇多田光為本片獻唱主題曲，可說是話題不斷。

石田祐康，從21歲起就以《富美子的告白》和《雨城》等短片接連獲得日本文化廳藝術獎，今年剛滿30歲的他推出首部長片《企鵝公路》，旋即獲得加拿大奇幻電影節今敏獎最佳動畫長片，故事描述日本小鎮突然憑空冒出一串本該在南極出現的企鵝，主角為了解開這個謎，開始一連串瘋狂的「企鵝公路研究計畫」，奇幻絢麗的風格與天馬行空的故事。

另外，曾參與《阿基拉》、《魯邦三世》等片製作，並擔任《下妻物語》、《惡童當街》動畫指導和角色設計的西見祥示郎，與法國動畫工作室合作改編暢銷漫畫《馬德法克大逃殺》，畫面風格融合頹廢與科幻，描述在近未來世界和朋友居住在黑肉之城的主角，某日因為一場車禍而改變了人生，之後甚至衍生出一連串瘋狂爆走的冒險故事，獲得法國熱拉爾德海影展青少年評審獎肯定。

此外，台中國際動畫影展今年特地規劃「焦點新銳：新女力爆發」及「特別企劃：經典慾望」專題單元，分別關注國際新銳女導演及經典情慾動畫。

「新女力爆發」單元將放映近年在國際影壇備受注目的三位動畫導演作品，分別是來自南韓鄭多喜（Dehee JEONG）的「時間三部曲」、波士尼亞裔現居加拿大的愛娃希維亞諾維克（Eva Cvijanović,）的「家庭三部曲」，以及斯洛維尼亞史貝拉卡黛茲（ŠpelaČadež）的「愛情四重奏」，一次網羅三位女性新銳風格迥異的十部短片，讓觀眾開拓眼界。

「特別企劃：經典慾望」則邀請曾擔任英國動畫獎總監的珍琵琳（Jayne Pilling）擔任客座策展人，收羅從1970至2000年代的經典情慾動畫，讓觀眾將這些風格大膽、視覺前衛的作品盡收眼底。

珍琵琳表示，透過本次的選片，期望提供觀眾閱讀動畫創作對性與慾望表現的不同視角，如1979年發表，被譽為獨立製片動畫里程碑的《蘆吮》（Asparagus），以現今眼光看來仍極具震撼與挑逗能量。而以兩位牛仔為主角的《彈孔硬幣》（Ring of Fire），更是動畫史的重量級作品，持久的影響力甚至可在近年電視影集《西方極樂園》看見。

(中時 )