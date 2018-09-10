律師說法》前夫暴力硬要「分手炮」 可以反抗嗎？

2018年09月10日 00:02 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

台南市一名雷姓男子藉口搬電腦，竟入屋持刀架在前妻脖子，加以性侵得逞，又拿走對方勞力士錶及三萬元現金，前妻憤而提告。雷男否認犯行，辯稱沒性侵，拿走手錶是為了讓前妻能再找他。由於前妻當庭幫雷男求情表示，「他父母很疼愛我，他可能一時衝動，希望法外開恩，能判輕一點」，台南地方法院依強制性交及竊盜罪嫌判四年。

●●法律評析●●

(一) 刑法上為了保護人們對於自己身體的性自主自由意思，於刑法第221條以下，列有妨害性自主罪的規定。新法修正的刑法第221條強制性交罪，即為舊刑法中民眾較為熟悉的強姦罪，但由於舊法中姦淫一詞意思，是僅有男性對於女性為之。並未含括女對男、男對男、女對女之間，對於其他類型間的淫逸行為未保護周全，故將姦淫修改為性交一詞。以尊重男女性自主權維護男女平等原則。

(二) 本案中，雷男以持刀行為強制前妻，違反前妻之意願，使之就範而與雷男為性交之行為，已經符合刑法第221條強制性交罪客觀上的要件，又強制性交罪需行為人主觀上需具備故意，而本案中，雷男很明顯為故意強制前妻和他為性交之行為，雷男依刑法第221條可處三年以上十年以下有期徒刑。

(三) 而雷男摸走前妻勞力士手錶的行為，屬於刑法第320條普通竊盜罪範疇。雷男侵害前妻對於其財產權(手錶)的支配狀態，且雷男為故意取走前妻之物，已構成竊盜罪，可處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

(四) 實務上，雷男抗辯沒性侵，拿走手錶是為了讓前妻能再找他。就性侵部份，縱然日後無法採得雷姓男子遺留物，倘若前妻指證歷歷，法官多半會採信。至於竊取勞力士手錶一事，雷姓男子並不否認，其等同自白，且其抗辯非法律上阻卻違法之事由，所以法官不會採納。

(中時電子報)