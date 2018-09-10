困在關西陸派車接送 台女遊客還原真相「感謝對岸」

2018年09月10日 00:02 中時電子報 莊楚雯

「燕子」颱風重創西日本，造成關西機場停擺，變孤島一座，有台灣民眾受困其中，向台灣的駐日代表處求助，卻因為他們正放颱風假，求助無門。中國駐大阪總領事館則派巴士將大陸旅客接出，甚至說「只要是中國人就可以上車」後來被澄清是假消息，且巴士是由中國駐大阪總領事館向日本官方要求的交通車，幫助大陸人離開關西機場，讓其中一名受惠的台灣女遊客，因此大喊「很感謝對岸」。

《梨視頻》報導，一名受困在機場的台灣女遊客說出真相，不是中國總領事館派車到關西機場，「但是要求日本官方南海電車的交通車，協助派車載中國人出機場，到了泉佐野市後，再由大陸安排的交通車送到大阪或新大阪轉車，整個過程沒有任何人問過，我們是哪裡人。」

台灣女遊客說，她是在機場與幾位大陸年輕人聊天，讓她很羨慕人家的總領事館有派車來接他們離開機場，中國年輕人告訴台灣女遊客，她們也可以下樓一起排隊，原本很擔心會不會被查看護照，結果排隊時也沒人說什麼，就讓她們上車，還關心她帶著小孩會不會方便「您顧好您的寶貝，行李我來幫忙」。

經過這一次事件，這位台灣女遊客很感謝大陸，認為大陸找來巴士到關西機場接送，真的給人民帶來很大的幫助，讓她大呼「真的很感謝他們」。

(中時電子報)