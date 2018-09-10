徹底消滅肥胖「橘皮」３大方法有效預防

2018年09月10日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

按、推、拉、抹...才套上無袖上衣、短裙，卻發現手臂、大腿的皮膚怎麼像橘子表皮一樣凹凸不平。你有這個困擾嗎？小心，橘皮組織悄悄找上你。

惱人的橘皮組織

橘皮組織（cellulite）這個名詞源自歐洲沙龍，指皮下脂肪有些突出物突出到真皮，身體局部的脂肪厚度和彈性不同，導致皮膚表面凹凸不平，就像橘子表皮般。

而好發的位置，就是大腿、臀部、腰、腹等不易運動到的地方，讓愛美的女性花容失色。

為什麼會有橘皮組織？

簡單的說，除了遺傳外，「肥胖」及「老化」是扼殺美麗的主因。

「身體吸收的熱量高於消耗量，脂肪自然而然就會囤積，」台大醫院兼任皮膚科醫師曾忠仁解釋，隨著年紀增長，真皮層中的彈力纖維蛋白含量降低，「皮膚就像少了彈簧的彈簧床，外觀凹陷不平滑。」

上帝真是不公平，相較於女性，男性發生橘皮組織的機會非常少。因為女性荷爾蒙的緣故，女人的皮膚組織纖維是垂直走向，結構較為鬆散，而男人拜男性荷爾蒙之賜，皮膚是緊密交織的網狀組織。

不過，一樣是女性，西方女性的脂肪組織較肥大，比東方女性易生成橘皮組織。在台灣，較少見到橘皮組織嚴重的女性，馬偕醫院皮膚科醫師蕭百芬說。

東西方女性因為老化程度不同，好發年齡也有差異。曾忠仁分析，西方人可能40歲就成為「橘皮一族」，而東方人要到60歲才會產生。

不過，隨飲食習慣西化，肥胖人口日增，加上少運動，年輕女性也怕橘皮組織的糾纏。尤其美容業者不斷炒作，抗橘皮運動似乎愈演愈烈。

破除橘皮組織的迷思

抗橘皮組織的產品，在美體市場上不斷推出。一個找藝人代言的纖體霜，宣稱可以改善橘皮組織，甫上市一個月就熱賣5萬瓶，即使產品廣告因誇大挨罰，銷售量仍持續上揚。

一個身材其實並不胖的朋友，受到電視廣告的「催眠」，買下各式各樣可以改善橘皮的產品，每天睡前非常勤勞地又推、又抹、又刷，深怕自己成了橘皮一族。但這樣擦真的有效嗎？

曾忠仁醫師指出，按摩霜的滲透力能不能到達皮下組織，進而產生效果，還需嚴謹的臨床測試，目前無法驟下定論。

另外，還有業者為了促銷產品，在廣告上指出，橘皮組織會累積毒素，「這根本是無稽之談，」蕭百芬醫師提醒，台灣的消費者需不需要那麼恐慌，值得深思。

預防橘皮有三招

雖然橘皮組織不是病，但只要涉及美觀，還是會牽動女人的心，大方付出鈔票贖回美麗。

要遠離「橘皮」，除了治療外，更重要的是三招預防功夫。

1：維持標準體重

橘皮組織是因為脂肪囤積而產生，減重後就可以回復原狀。

蕭百芬指出，控制體重，維持BMI標準值（18.5≦BMI＜24）是預防橘皮組織最好的辦法。

除了運動外，也要從飲食控制體重，每天消耗的熱量比攝取的多、均衡飲食、定時定量、選擇高纖低脂的食物。

許多人會將肥胖紋及橘皮組織搞混，其實，兩者的形成原因與形狀都不同。肥胖紋是因為身體肥胖使皮下脂肪快速增加，過度撐開表皮而使皮下彈性纖維等結締組織失去彈性及原來的規則排列，呈現波紋狀。

2：多做下肢運動

曾忠仁建議，游泳和爬樓梯、倒立是不錯的選擇。前台中榮總整形外科醫師歐令奮認為，勤練瑜伽和多跑步、騎腳踏車，能促進下肢血液循環，避免大腿、臀部囤積脂肪。

運動時維持333要素，每週運動至少3次，每次30分鐘，運動時讓每分鐘心跳數為130下。

健身教練建議，多做下肢運動，也是不錯的選擇。

3：延緩皮膚老化

曾忠仁醫師指出，要減少真皮層中的彈力纖維蛋白流失的速度，必須注重防曬、皮膚保濕、保持肌膚彈性。

橘皮組織雖然惱人，但也是身材肥胖的警鐘，不想成為橘皮一族，快快建立健康生活之道吧。

(中時電子報)