好事有影！梅根媽忙上保姆課要移居英國

2018年09月10日 05:00 中時電子報 楊幼蘭

梅根盛傳懷孕

梅根和哈利王子的感情如膠似漆，不時公開放閃。由於梅根已經37歲，而哈利9月15日也即將滿34歲，先前他們已向親朋好友表示，希望能盡快組織自己的家庭。

儘管他倆預定10月出國外訪，但盛傳薩塞克斯公爵夫人已懷孕。據英國《每日星報》（Daily Star）9日報導，梅根的母親多莉雅（Doria Radlan）正在上保姆課，使梅根夫婦即將迎接第一個孩子消息更顯得似乎真有這回事。

多莉雅正在洛杉磯育兒中心接受專家指導，學習重要的保姆技能。而有消息傳出，62歲的她即將搬到英國，和寶貝女兒同住。

盛傳梅根懷孕 母親將赴倫敦照顧

自從梅根上周四身穿台灣設計師吳季剛的洋裝，和哈利王子在倫敦出席紀念一戰結束100周年的慈善音樂募款活動，顯得小腹微凸後，便引發網路熱議，說她顯然是懷孕了。

而洛杉磯消息人士告訴《每日星報》，多莉雅在洛杉磯帕沙第納（Pasadena）的搖籃公司（Cradle Company）上新生兒照護專業課程。為了避免引起不必要的注意，公司特別派了兩位老師，到她位於半小時路程外的住家上課。

他們並透露，梅根希望第一個孩子出生後，如果情況允許的話，能不要請人照顧。她認為，讓母親搬去和他們夫妻同住，幫忙照顧小寶貝，將是最理想的。

而更棒的是，反正多莉雅也一直想這麼做，而她已經是產前瑜伽專家了。其中一位消息人士說，她已經學會協助餵母乳，促進泌乳，還有照顧新生兒等技巧。

消息人士說，梅根母女感情極好，雖然多莉雅喜歡自己的生活與自由，但也想照顧女兒和小寶貝。

(中時電子報)